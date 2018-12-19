В Литве задержан бывший лидер организации "Единство" Валерий Иванов

В Вильнюсе 18 декабря был задержан гражданин России Валерий Иванов, эту информацию BNS подтвердила представитель Генеральной прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Подробная информация о задержании появится в среду.

МИД России на своей странице в Facebook объявил, что "посольство России в Литве активно выясняет обстоятельства, связанные с задержанием гражданина России Иванова 18 декабря".

Указано, что хотят "организовать срочную встречу консула". В июне 2016 года Иванов был допрошен по делу о 13 января.

Иванов давал показания в суде по-русски, его слова переводил переводчик. Мужчина рассказал суду, что окончил Варшавский университет, в Литве возглавлял организацию "Единство". В организации были люди разных национальностей, она действовала в Клайпеде, Шяуляй, Каунасе. 3 ноября 1988 года состоялась первая встреча членов "Единства", на которой Иванова уполномочили возглавить организацию.

"Мы использовали только методы политической борьбы. Это была моя принципиальная установка. Я категорически отказался от создания силовых структур или содружеств, поскольку в стране действовало МВД, отвечающее за безопасность. Мы проводили митинги, писали петиции, печатали тексты в газетах", – сказал в суде Иванов.

Иванов в июле 1997 года был осужден за клевету на жертв 13 января 1991 года. В книге "Литовская тюрьма" он утверждал, что жертвы 13 января - это фальсификация, а советская армия в Вильнюсе не убила ни одного защитника. Он был приговорен к году заключения и отбывал срок в тогдашней Алитусской колонии строгого режима.