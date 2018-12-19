Интеграционное обострение: "Путину и его братве необходима аннексия Беларуси"

В преддверии двадцатилетия подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России от 8 декабря 1999 г. обострился вопрос белорусско-российской интеграции. Россия устами ее премьера "готова идти дальше", президент Беларуси в "глубокой интеграции" усматривает попытку инкорпорации. Станет ли Беларусь частью России?

Выступая 13 декабря на заседании Совета министров Союзного государства Беларуси и России, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о существовании двух вариантов развития межгосударственных отношений, причём один из них предусматривает более тесную интеграцию в рамках договора, содержащего порядок создания единого эмиссионного центра, таможенной службы, суда и счётной палаты.

"Хочу особенно подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства", – заявил Дмитрий Медведев.

Это заявление российского премьера аналитик "Белорусских новостей" Александр Класковский назвал ультиматумом.

В ответ на "ультиматум Медведева" президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России под предлогом "глубокой интеграции". По информации белорусских СМИ, в правительстве Беларуси прошло закрытое совещание с участием чиновников самого высокого ранга, выразивших убеждённость в том, что за независимость надо стоять до конца.

"Заявляя сейчас о перспективе разрушения страны, Лукашенко де-факто подтверждает: никакой равноправной интеграции по этой схеме (которую Медведев назвал продвинутым сценарием) не получится, речь идет де-факто о ползучей инкорпорации", – пишет Александр Класковский.

По мнению литовского политолога Витиса Юркониса, инкорпорация Беларуси Россией осуществляется уже довольно продолжительное время:

"Она уже продолжается, и не один год, – заявил политолог в интервью DELFI. – Иногда быстрее, иногда немного медленнее. То, что происходит в соседней Беларуси, её отношения с Российской Федерацией, мне кажется постоянным процессом сближения".

"В реальности так называемая "инкорпорация" и "интеграция" будет означать аннексию белорусского государства, – заявил DELFI этноконфликтолог Имантас Мелянас. – К великому сожалению, она весьма вероятна, но вовсе не потому, что этого жаждет большинство граждан Беларуси или нынешнее белорусское руководство. Она вероятна потому, что это необходимо Владимиру Путину и его братве.

Страна, я имею в виду Россию, разворована на десятилетия вперед, и это уже начало вылезать в виде различных социоэкономических неурядиц, масштабы которых будут только нарастать. Путин попытается списать все это на происки коварного Госдепа и прочего Запада, однако перед этим ему необходимо этот Запад чем-то разъярить. Такой "дразнилкой" у Путина назначена Беларусь, вернее, аннексия этого "братского" государства.

То есть намечается такая очередность событий: Россия захватывает Беларусь, тогда Запад вводит новые, более жесткие санкции, а Путин вводит у себя в особое положение – враг ведь на пороге! Этим самым Путин попытается повторить "крымский эффект", то есть вызвать прилив шовинистического восторга и у подведомственной биомассы – по поводу очередного пополнения "рускава мира". Конечно, можно было вкинуть ей в миску какую-нибудь Южную Осетию, но такими крохами шовинистический голод надолго не утолишь".

Союзник с большой буквы

Имантас Мелянас призвал не забывать и того, что реализация проекта Союзного государства Беларуси и России позволит Путину продлить срок своего нахождения у власти "практически до гроба". Впрочем, по мнению Александра Класковского, причина актуализации интеграционного вопроса кроется в другом.

"Фигурируют экзотические версии, что за счет создания единого государства Путин хочет обеспечить себе правление после 2024 года. Если такой сценарий и есть, то вряд ли он основной. А на поверхности причины попроще. У Москвы, втянувшейся в конфронтацию с Западом, стало меньше ресурсов. Параллельно в Кремле накапливалось раздражение из-за виляния белорусского союзника в час этой манихейской битвы. Так что ультиматумом Медведева хотят убить двух зайцев", – пишет белорусский аналитик.

Вскоре после заявления Дмитрия Медведева и бурной реакции на него белорусских властей пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поспешил объявить, что о полной интеграции Беларуси и России "с последующим президентством Владимира Путина в едином государстве" речи не идёт.

"Белоруссия – это наш союзник с большой буквы", - сказал Песков.

"Принимая судьбоносные решения (это я без всякого сарказма), я бы руководствовался не отговорками пресс-атташе, а серьезным анализом всей доступной мне информации, – прокомментировал Имантас Мелянас. – И не надо тут ничего ни игнорировать, ни "додумывать" (то есть фантазировать), тогда вся картина будет как на ладони".

Недавно и белорусский президент напомнил о союзничестве российскому коллеге. Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко и Владимир Путин публично поспорили о ценах на энергоносители.

"Мы имеем худшие условия, чем Германия, – заявил Лукашенко. – Вроде бы воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ​​ситуацию. Они [Германия] имеют 200 долларов, а мы 130, потому что туда еще 3000 километров качать надо".

Несмотря на уверения Дмитрия Пескова, наделённый особыми полномочиями посол России в Беларуси Михаил Бабич отметил, что финансовая поддержка Минска от РФ в размере 3-4 мрлд долларов в год возможна только при ином интеграционном механизме.

Александр Класковский уверен, что в сложившейся ситуации стратегия белорусских властей, скорее всего, "будет, по большому счету, прежней: крутиться, маневрировать, набивать себе цену на противоположных векторах".

"Вызывают улыбку заявления иных независимых экспертов, что вот, мол, удобный момент хлопнуть дверью — выйти из ЕАЭС и прочих интеграционных образований. Да, это звучит красиво, только вот тогда уж Москва точно церемониться не станет. Вспомним, как она удерживала Украину. А Беларусь куда поменьше, и взять ее на цугундер будет попроще. В общем, вход — рубль, выход — два. А то и намного дороже. Да и если пофантазировать, что вот, Москва отпускает Беларусь на все четыре стороны, то сам Лукашенко к такому свободному плаванию не готов. Это или коллапс экономики, или настолько крутая переделка системы, что нынешнему режиму каюк", – пишет белорусский аналитик.

"Александр Лукашенко, понятное дело, очень старается набивать себе цену, но так или иначе зависимость Беларуси от Российской Федерации равномерно и последовательно увеличивается, поскольку у официального Минска не очень много возможностей выбрать другой вектор или как-то сильнее балансировать и уменьшать влияние Кремля в Беларуси", – отметил Витис Юрконис.

Белорусизация Беларуси как способ сохранить независимость

На днях новый поворот в развитии белорусско-российских отношений прокомментировал главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. В передаче Сергея Бунтмана "Будем наблюдать" Венедиктов заявил, что Лукашенко хочет сохранить для Беларуси независимость и быть независимым президентом.

"Когда я был в Беларуси прошлым летом, я видел, каким образом довольно быстрыми темпами довольно быстро развивается внедрение белорусского языка, например, белорусской истории. “И мы наследники не Киева, — говорит Лукашенко, — как Москва, а мы наследники Великого княжества Литовского. Мы наследники Вильно”", – процитировал белорусского президента главред "Эха Москвы".

По мнению политолога Витиса Юркониса, в Беларуси можно наблюдать процесс белорусизации как таковой, однако это заслуга прежде всего гражданской общественности и международного сообщества:

"Развитием и популяризацией истории Беларуси, ВКЛ, белорусского языка занимается не одна белорусская общественная организация, это поддерживают и представители академического сообщества, и немцы, и шведы, и американцы, и Евросоюз, и Брюссель, и теже поляки, – отметил Витис Юрконис. – В этом у официального Минска не очень много заслуг, куда больше у той части общественности, которую, к сожалению, белорусский режим, опять же, достаточно последовательно репрессирует. Может быть, не по этим конкретным вопросам, известно, что людей арестовывали или штрафовали за белорусскую "Погоню" или бело-красно-белый национальный флаг. В настоящее время это немного изменилось, однако, ещё раз подчеркну, прежде всего это заслуга гражданского сообщества, а не целенаправленная политика белорусских властей".

"“Белорусизация Беларуси” – конечно, это звучит весьма своеобразно... Но сейчас не до шуток – смертельная опасность вполне реальна, – предостерёг Имантас Мелянас. – Поэтому уместны все способы мобилизации жителей Беларуси – в том числе и на платформе этнопатриотизма. Конечно, сейчас не самое лучшее время для разборок со своим прошлым, но надо признать, что президент Лукашенко в значительной мере сам ответственен за то, что ситуация стала крайне опасной. Уж кто-кто, а он то уже давно должен был понять, с какой мразью он имеет дело".

"Не надо создавать иллюзий, – подчеркнул Витис Юрконис. – Нельзя от официального Минска и от Александра Лукашенко ожидать какой-либо белорусизации, каких-либо системных усилий по популяризации истории Великого княжества Литовского".

"Я бы не заострял излишнее внимание на упоминание президентом Лукашенко Вильнюса и Великого княжества Литовского, так как не думаю, что он не понимает элементарных вещей: в условиях реальной угрозы утраты независимости Беларуси (да и физической угрозы ему лично) создавать проблемы с явно сочувствующими ему западными соседями – это самоубийство. Так что скорее это – всего лишь попытка заигрывания с этноцентристски настроенной частью электората", – заявил Имантас Мелянас.

"Есть определённые очень понятные индикаторы позиции официального Минска, допустим, вопрос о Калиновском. Где имя Калиновского в пантеоне белорусских исторических личностей? – задался вопросом Витис Юрконис. – И какие усилия сейчас белорусские власти прилагают или не прилагают в этом контексте, после того, как были найдены останки Калиновского? Значит ли это, что история Беларуси будет позиционироваться в контексте царской России, будет ли в учебниках истории то, что там противостояли оккупации, стремились освободиться, будет ли там идти понятно и недвусмысленно речь о жертвах сталинских репрессий в XX веке или нет?

Пока не произойдут эти вещи, говорить о какой-то белорусизации мы можем лишь с очень большими исключениями и очень условно. Официальный Минск пытается манипулировать этими вопросами, и на самом деле открытой дискуссии по этим вопросам нет. Действительно, если бы Беларусь была в этих вопросах очень серьёзно настроена, то, думаю, было бы значительно проще и Украине, и Польше, и Литве обсуждать эти вопросы и даже помочь белорусским властям, но пока что, я считаю, там нет никакого желания, за исключением денежного исчисления, как и где себя подороже продать".

Станет ли Беларусь Крымом?

25 декабря Александр Лукашенко намерен посетить Москву для встречи с российским президентом. По мнению главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, речь лидеры союзных государств будут вести о том, "станет ли Беларусь Крымом в том или ином виде".

"На месте белорусского руководителя я бы обратился к Путину не в его московских хоромах, а публично, что-бы это услышал и белорусский народ, и мировое сообщество. Тогда можно надеяться на какой-то эффект. И только дождавшись реакции Путина, можно было бы принимать решение: встречаться с ним по этому поводу или нет. И неправда, что у Лукашенко не осталось времени и места для маневра. Время отдать приказ начать вооруженное сопротивление агрессору всегда найдется. Была бы воля...", – сказал Имантас Мелянас.

"Всё время мы говорим о манипулировании принятием одного аэропорта, несмотря на то, что есть общее воздушное пространство, и так далее, но как-то замалчивается, что по меньшей мере два военных объекта России на территории Беларуси уже есть, – сказал Витис Юрконис. – Ещё вопрос, насколько зависит Беларусь от России и от Кремля на сегодняшний день, и кто будет бороться за независимость Беларуси, если на её территории Беларуси окажутся иностранные войска".

"Войну с Россией из-за Беларуси никто не начнет, это однозначно, – уверен Имантас Мелянас. – Но Россия будет окончательно, безо всяких исключений, зачислена в категорию мирового зла. Последуют различные жесткие санкции, в том числе и по отношению лично к Путину. На территории стран НАТО будет сформировано нечто вроде правительства Беларуси в изгнании и белорусские военные формирования.

Думаю, все это продлится до того, пока Путин загнется. За возможность остаться у власти его подельники спишут все на "царя", и вернут обратно и Беларусь, и Крым с Донбассом, и все остальные сворованные "трофеи".

Шаги к уменьшению угрозы

Во время прошедшего в начале декабря в Вильнюсе Форума свободной России украинский журналист Аркадий Бабченко заявил, что аншлюс Беларуси Россией де-факто состоялся уже давно. Теперешние отношения двух соседних с Литвой государств корреспондент назвал "необъявленной свадьбой".

"Мы как-то очень избирательно говорим о военном союзе Беларуси с Российской Федерацией, в каком масштабе он происходит, а что на самом деле думает сам руководитель Беларуси, поскольку его риторика меняется 24 часа в сутки (то он говорит, что это "братский народ, и мы никогда вас не предадим", на другой день он выражается немного по-другому), какое на самом деле мнение представителей белорусской армии, очень сложно сказать.

Но совместные военные учения как проходили на границе с Литвой и Польшей, так и проходят, сотрудничество есть, точно так же, как и торговля определёнными видами техники так же происходит, и мне кажется, в принципе существенно картина не меняется: несмотря на то, что иногда мы слышим опасения белорусских властей, сами они не предпринимают никаких конкретных шагов к тому, чтобы уменьшить угрозу и зависимость от Кремля", – поделился Витис Юрконис.

"Похоже, что еще не поздно начать создание что-то вроде “гражданских комитетов в защиту государственности, независимости и территориальной целостности Республики Беларусь” с общенациональным координационным центром, – заявил Имантас Мелянас. – В нем должны быть все: и русскоязычные, и белорусскоязычные белорусы, и сторонники нынешней власти, и оппозиционеры, и католики, и православные. Споры про структурные и прочие реформы – это потом, потому что после аннексии все это вообще потеряет смысл.

Такие комитеты могут оказаться действеннее даже армии, причем необходимо предвидеть их преобразование (при необходимости) в добровольческие боевые формирования. Думается, что власти не будут препятствовать созданию подобных комитетов, а наоборот, даже сами смогут стать их инициаторами, так как только они обладают необходимым административным ресурсом. А целесообразно ли все это – решать самим белорусам”.