Почтальоны предупреждают: посылку к Рождеству вы уже опоздали выслать

Компании, предоставляющие почтовые и курьерские услуги, с начала месяца работают в бешеном темпе. Почтальоны предупреждают, что посылки в праздники могут идти в три раза дольше обычного, пишет lrt.lt.

Перед праздниками заторы и очереди можно увидеть не только на дорогах и в магазинах, но и в почтовых отделениях. Выслать посылку в обеденный перерыв вам вряд ли удастся. На центральной почте в столице люди стоят в очередях больше часа.

"Я надеялась выслать в обеденный перерыв, но, похоже, не получится. Чаще всего я пользуюсь почтоматами, а на этот раз столкнулась с очередью на почте", – сказала девушка.

Вильнюсец Аугустинас сказал, что приехал на почту, чтобы выяснить, где находятся заказанные им через почтомат подарки, но сейчас он не видит их в системе и не знает, получит ли. В почтовом отделении ему также ничем не могли помочь.

"Такое случается редко, я надеюсь, все решится, может, какая-то проблема в системе, и такое больше не повторится", – сказала представитель "Литовской почты" Вайда Будрене.

По ее словам, в этом сезоне количество посылок, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилось на 0,5 млн. А количество клиентов в почтовых отделениях увеличилось в 3 раза. Кроме того, в этот период посылки идут дольше. Причина тому не только праздники, но и, к примеру, протесты во Франции, заблокированные дороги, плохая погода.

"Если вы хотите, чтобы человек получил посылку на праздники, ее надо выслать до 15 декабря", – сказала Будрене.



По данным почты, в этом году количество высылаемых рождественских открыток на треть уменьшилось – люди чаще поздравляют друг друга с помощью электронных средств связи.