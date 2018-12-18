650 000 жителей получили уведомления "Содры" о новом порядке пенсионных накоплений

Жители, которые участвуют в пенсионном накоплении по формуле 2+0+0 и не платили взносы в фонды из своей зарплаты. на этой неделе получат сообщения Фонда социального страхования ("Содры") об актуальных переменах в системе пенсионного накопления.

Жители смогут прочитать эти сообщения, подключившись к своей странице на сайте "Содры", а те жители, которые указали "Содре" адрес электронной почты, получат электронные письма.

Подробную информацию о компании, в которой они будут откладывать деньги на пенсию, о взносах и калькулятор они найдут на своей странице с января 2019 года.

"Мы начинаем индивидуально информировать жителей об изменениях в системе пенсионного накопления и о том, из чего они могут выбирать и как сообщать о принятом решении.

Сейчас около 650 000 жителей дополнительно не делают отчисления в фонды из своей зарплаты. Всем им в несколько этапов на этой неделе мы вышлем уведомления", – сказал представитель "Содра" Эвалдас Микутис.

Жители, которые до сих пор откладывали на пенсию по формуле 2+0+0, с января будут платить в фонды 1,8% зарплаты, а государство будет доплачивать 0,3% от средней зарплаты, если они не откажутся от участия в пенсионном накоплении.

Если человек хочет участвовать в системе, ему ничего делать не надо. Процент отчислений таким людям будут постепенно увеличивать, а в 2023 году он составит 3% от зарплаты и 1,5% от средней зарплаты из госбюджета.

Однако житель может увеличить взнос сразу до 3% (государство будет доплачивать по 1,5% от средней зарплаты). О таком решении человек должен уведомить фонд до 31 июля.

Взносы будет переводить работодатель.

Кроме того, люди из этой группы вообще могут отказаться от участия в пенсионном накоплении. Об этом до 30 июня 2019 г. они должны сообщить фонду. Взносы будут остановлены с того месяца, в который будет подано заявление.

В таком случае человек может вернуть накопленные средства в "Содру".

Кроме того, эти деньги могут остаться в фонде. Если человек умрет до выхода на пенсию, эти деньги получат его наследники.

Когда человек выйдет на пенсию, фонд выплатит ему деньги в установленном порядке. Если сумма меньше 3000 евро – он получит ее целиком.

Если сумма составляет – 3000-10 000 евро – компания делает периодические перечисления средств. Если на момент смерти человека будет выплачена не вся сумма, ее смогут получить наследники.

Если сумма составляет больше 10 000 евро, то необходимо получить аннуитет. Аннуитет по наследству не передается, но житель может отложить аннуитет.

В таком случае аннуитет приобретают за меньшую часть накопленной суммы, а оставшаяся часть будет выплачиваться периодически, при этом все, кроме меньшей части, может быть передано по наследству.