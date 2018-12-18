Литва определилась: терминал СПГ будут выкупать потребуется кредит в 308 млн. евро

Клайпедский плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) надо выкупить до конца 2024 года. Такое решение 18 декабря приняли депутаты литовского парламента.

За поправки к закону проголосовали 99 депутатов, 1 был против, 17 воздержались. Всего в голосовании участвовали 117 депутатов.

Ранее говорили о дальнейшей аренде судна-хранилища, поскольку в 2024 г. истекает срок действия договора об аренде с норвежской компанией Hoegh LNG.

В договоре предусмотрено право на покупку терминала или продление срока аренды. Аренда и эксплуатация судна-терминала СПГ обходится в 66 млн. евро в год, сюда также входят расходы на поставку обязательного количества СПГ - 20–30 млн. евро в год.

Информационное агентство BNS ранее сообщало, что выкуп терминала снизить ежегодные расходы с 66 до 43 млн. евро в год. Йонавская Achema, которая оплачивает сейчас четверть всех расходов, после выкупа будет платить на 6 млн. евро в год меньше.

Согласно принятым поправкам, это решение позволит снизить расходы на эксплуатацию Independece с 2019 года. Тогда эти расходы оптимально распределят до конца 2044 года.

Для выкупа терминала СПГ компании Klaipėdos nafta придется брать в кредит около 308 млн. евро под государственные гарантии.