Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

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Foto: Kauno aps. VPK

Сотрудники Главного комиссариата полиции Каунасского округа разыскивают пропавшую без вести Рамуне Миклюшене (1967 г.р.). Близкие женщины не могут с ней связаться с 10 декабря.

Примеры: рост 175 см, среднего телосложения, волосы длинные светло-русые. Выяснилось, что пропавшая работала приставом. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам (8 37) 303 406, (8 37) 303 412, (8 37) 30 34 50 или 112.

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