Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину
aA
ru.DELFI.lt
18.декабря 2018 10:33
Сотрудники Главного комиссариата полиции Каунасского округа разыскивают пропавшую без вести Рамуне Миклюшене (1967 г.р.). Близкие женщины не могут с ней связаться с 10 декабря.
Примеры: рост 175 см, среднего телосложения, волосы длинные светло-русые.
Выяснилось, что пропавшая работала приставом.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам (8 37) 303 406, (8 37) 303 412, (8 37) 30 34 50 или 112.