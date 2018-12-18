Инспекция по труду: на прошлой неделе в Литве пострадали трое и погибли двое работников

На прошлой неделе Государственная инспекция по труду получила сообщения о том, что на рабочем месте серьезно пострадали трое работников, еще два человека погибли.

5 декабря в Гиреляйском отделении (Кайшядорский район) компании Rumšiškių paukštynas водитель минипогрузчика Bobcat проехал по ноге работницы птичника. Женщина получила серьезную травму.

10 декабря на стройте в Каунасе во время погрузки электрошкафа тот упал на ногу работнику компании Elektromontuotojas и нанес ему серьезную травму.

11 декабря подсобный рабочий кооператива Nortonis (Вильнюсский район), ехавший на велосипеде навстречу грузовику, который не нашел дорогу к территории компании, упал и получил тяжелую травму головы.

13 декабря в Клайпеде во время демонтажа портального крана, машинное отделение крана с находившимися в нем двумя рабочими компании Vakarų techninė tarnyba упало с 32-метровой высоты. Оба рабочих погибли.