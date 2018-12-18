В следующем году у работодателей в Литве появится повод не повышать зарплаты

В 2019 году в результате налоговой реформы увеличатся зарплаты "на руки". Например, средняя зарплата "на руки" в Литве увеличится на 42 евро, если человек не будет откладывать на пенсию в пенсионном фонде. По словам экономистов, в результате некоторые работодатели сами будут меньше участвовать в повышении зарплат.

Поскольку со следующего года меняется порядок применения необлагаемого налогами размера, работники будут платить меньше подоходного налога.

В третьем квартале 2018 года средняя месячная зарплата в Литве была 935,7 евро "на бумаге" или 727,95 евро "на руки".

Официальный калькулятор показывает, что если человек с такой зарплатой сейчас не откладывает на пенсию и не будет откладывать после реформы, то после Нового года он будет получать "на руки" 770 евро, это на 42 евро больше.

К росту зарплат в следующем году приложится и еще одно решение властей - повышение минимальной зарплаты с 400 до 430 евро "на бумаге".

Экономисты банка Luminor прогнозируют, что в 2019 году зарплата "на бумаге" увеличится на 10%, а "на руки" – на 9%.

Старший экономист банка Жигимантас Маурицас сказал, что половина роста (4,5%) зарплаты "на руки" связана с налоговой реформой.

"Это снизит давление на бизнес в связи с повышением зарплат. Мы прогнозируем, что расходы на труд поделятся примерно пополам", – сказал он DELFI.

Маурицас отметил, что пока сложно предугадать, какие решения жители примут в связи с пенсионными фондами II ступени, если будет возможность копить дополнительно, отказаться от накопления и вернуться в "Содру".

"Однако до всех этих изменений зарплата увеличится на 4,5%", – заметил он.

Маурицас заметил, что это ирландская модель, которая там применяется с 1987 года.

"Они это делали, поскольку видели, что рост зарплат неизбежен, поскольку из-за низких зарплат невозможно остановить эмиграцию. Однако быстрый рост зарплат представляет угрозу для бизнеса, поскольку бизнес не успевает приспособиться к быстро растущим зарплатам", – рассказал он.

"Поэтому Ирландия договорилась снизить налоги на труд в обмен на повышение зарплат, особенно минимальных. В Литве такого формального соглашения не было, но я думаю, эффект будет схожим. Зарплаты "на руки" увеличатся значительно. Половина роста придет за счет налоговой реформы, другая половина – за счет работодателей", – сказал Маурицас.

Экономисты банка SEB прогнозируют, что зарплаты "на бумаге" в 2019 году увеличатся на 7%. Тадас Повилаускас сказал, что "на руки" зарплаты увеличатся на 8%.

"По сути основной фактор - спрос и предложение на рынке труда. Катастрофы в следующем году мы не планируем", – заметил он.

Как Маурицас, так и Повилаускас сказал, что некоторые работодатели дополнительно могут не повышать зарплаты, аргументируя это тем, что они выросли за счет снижения налогов.

Маурицас сказал, что это - одна из целей снижения налогов.

"Снижается бремя работодателей. Не надо забывать, что увеличится минимальная зарплата на 7,5%. Только это на 1,5% скажется на общем росте зарплат. Может быть и косвенный эффект – большие зарплаты тоже увеличатся на 1,5%", – заметил он.

Между тем Повилаускас заметил, что повышение ННР ни в этом, ни в прошлом году рост зарплат не остановило.

"Не думаю, что работодатели будут активно пользоваться этим фактором, хотя да, логика есть, отдельные случаи могут быть.

Этот фактор может сработать в тех компаниях, у которых может начаться сложный период. Если рост экономики замедлится и кто-то это станет ощущать, тогда могут сказать - мы не будем больше повышать зарплаты, они и без того выросли", – заметил экономист.

По данным Минфина, в 2017 году средняя зарплата в Литве увеличилась на 8,6%, в 2018 году планируется 8,9% рост, а в 2019 году – 7,5%.

В 2017 году средняя зарплата "на бумаге" составила 840,4 евро, а в 2018 году - 915,2 евро.

В следующем году после объединения налогов работодателя и работника она должна составить 1268,1 евро (на 38,6% больше, но это за счет повышения зарплаты "на бумаге" в 1,289 раза).

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