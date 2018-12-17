Из-за неосторожного использования фейерверков пострадал ребенок

Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе из-за неосторожного использования фейерверков пострадал ребенок. Девочка была госпитализирована.

16 декабря, в 17.35 ч., в Вильнюсскую больницу с аллеи им. Канта была доставлена и госпитализирована девочка (2006 г.р.).

По предварительным данным, она пострадала в 16.50 ч., во дворе дома, где ее отец (1972 г.р.) запускал фейерверки.

Ведется расследование.