Из-за неосторожного использования фейерверков пострадал ребенок
ru.DELFI.lt
17.декабря 2018 17:32
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Foto: DELFI / Paulius Garkauskas
Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе из-за неосторожного использования фейерверков пострадал ребенок. Девочка была госпитализирована.
16 декабря, в 17.35 ч., в Вильнюсскую больницу с аллеи им. Канта была доставлена и госпитализирована девочка (2006 г.р.).
По предварительным данным, она пострадала в 16.50 ч., во дворе дома, где ее отец (1972 г.р.) запускал фейерверки.
Ведется расследование.