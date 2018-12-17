Официальный калькулятор: какой станет ваша зарплата с начала 2019 года

Объединение налогов работника и работодателя, новые налоги, изменения в пенсионном накоплении – с начала 2019 года в Литве вступает в силу немало перемен. Разобраться в них поможет специальный калькулятор, представленный Минфином Литвы.

Этот калькулятор можно найти ан сайте www.kiek.lt.

Первое новшество - с 1 января 2019 года зарплаты "на бумаге" увеличатся в 1,289 раза, поскольку объединяют налоги, которые платят работник и работодатель (30,5% от зарплаты "на бумаге", которые не были видны).

Утверждают, что это новшество внесет ясность в вопрос - сколько налогов платят за каждого работника.

С нового года изменится применение необлагаемого налогами размера (ННР).

ННР в 2019–2021 гг. будет постепенно расти, пока достигнет размера двух средних зарплат. Кроме того, жители будут платить меньше подоходного налога.

Парламент также на 0,55% снизил тариф содровского налога и на 1% - подоходный налог. Надеются, что жители будут копить эти деньги на старость.

С 2019 года 20% подоходный налог будут платить жители, получающие 120 средних зарплат в год, 27% - больше 120 средних зарплат в год. В 2020 году эта планка снизится до 84 средних зарплат, а в 2021 г. – до 60.

Тариф обязательного налога на здравоохранение составит 6,98%.

Тариф на социальное страхование – 12,52% (но его не надо платить с доходов выше 120 средних зарплат в год (2019 г.), 84 (2020 г.)- 60 (2021 г.).

В 2019 году обновят систему пенсионного накопления. Во-первых, первую ступень отделят от второй, поэтому те, кто будет откладывать на старость самостоятельно, получат дополнительную к содровской пенсии, а та в свою очередь не будет снижаться.

Во-вторых, молодых работников (до 40 лет) каждых три года будут автоматически включать в систему пенсионного накопления (у них будет возможность отказаться от участия в ней).

В-третьих, государство будет поощрять жителей, откладывающих на старость, выделяя им по 1,5% от средней зарплаты ежемесячно.

В-четвертых, любой из желающих может откладывать на старость больше установленных 3% зарплаты.