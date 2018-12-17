Снег будет идти до вторника: на дорогах сотни пескопосыпочных машин

Снег на юго-западе Литвы идет с воскресного утра, с тех пор все государственные дороги интенсивно чистят и посыпают смесью песка и снега. Работают все службы, 210 единиц техники. В ночь на понедельник, до 6 ч. утра работало еще больше техники – 259 единиц.

В воскресенье утром снег пошел на юго-западе страны, а днем охватил центральную часть Литвы, вечером и ночью он уже шел по всей Литве.

В понедельник утром на западе Литвы снег прекратился, снежные облака сместились в восточную часть страны. На данный момент осадки наблюдаются на северо-востоке, на юго-востоке и в восточной части Литвы. На востоке страны снег будет идти до вторника.

Техника работает на полную мощность. Дорожная служба предупреждает, что местами дороги скользкие, на них образовались колеи, дороги с менее интенсивным движением покрыты слоем накатанного снега. Стоит отметить, что наибольшее внимание пока уделяется магистральным дорогам, на которых отмечено наиболее интенсивное движение. После того как магистральные дороги приведены в порядок, занимаются основными дорогами, а потом уже районными.

На дорогах A5 и A8 (Via Baltica) и A1 (Вильнюс-Каунас-Клайпеда) техника дежурит круглосуточно. Превентивные работы проводят на 2400 км основных дорог страны.

По любым волнующим их вопросам водители могут звонить по номеру 1871.

В какое время и где работает техника, можно увидеть на сайте kpl.keliuprieziura.lt