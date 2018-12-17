Правящие Литвы готовят план "Б" пенсионной реформы

В июле 2018 года парламентская оппозиция обратилась в Конституционный суд Литвы (КС) в связи с пенсионной реформой. Однако в этом году КС выводы по этому вопросу подготовить не успеет. Если выводы будут неблагоприятными, то пенсионную реформу придется останавливать и править.

5 октября КС решил начать расследование по одной части обращения депутатов парламента, в которой просят расследовать, не противоречит ли Конституции Литвы решение каждые три года автоматически включать в систему пенсионного накопления второй ступени совершеннолетних жителей младше 40 лет с правом на отказ от участия в системе. Пресс-секретарь главы Соцмина Эгле Самошкайте указала, что просят выяснить, не нарушает ли эта установка принцип равноправия лиц, установленный в Конституции.

Пресс-секретарь председателя КС Гедре Максимайтите информирует DELFI, что КС решение в этом году не вынесет.

"Поскольку в КС обратилась лишь группа депутатов, а не весь парламент, заявку рассматривают в порядке очереди, сейчас рассматривают поступившие ранее заявки. Пока мы не можем уточнить, когда будут рассматривать этот вопрос и когда будет принято решение", – сказала она.

Максимайтите заметила, что судьба всех законов, которые признаны нарушением Конституции, предельно ясна: закон не может действовать с того дня как КС официально вынесет свое решение, а решения КС обжалованию не подлежат.

Это значит, что если КС решит, что это положение реформы нарушает Конституцию, то пенсионная реформа будет остановлена. Однако в некоторых случаях КС может отложить объявление своего решения, чтобы у парламента было время на правку закона.

В октябре DELFI обратился к министру социальной защиты и труда Линасу Кукурайтису с вопросом, что будет, если выводы КС будут неблагоприятными, тогда он ответил, что готовят план "Б". Будут стараться оставить в силе всю систему, чтобы у людей была возможность дополнительного накопления.

Подробнее этот план "Б" министерство не комментирует.

"Было бы некорректным комментировать, что случится, если КС примет то или иное решение, но в любом случае решения КС обжалованию не подлежат и их надо выполнять. Парламенту придется править реформу, но могут быть разные варианты – все зависит от решения суда", – сказала DELFI Самошкайте.

Консерватор Андрюс Кубилюс не удивился, что КС еще не принял решения, поскольку такие дела занимают больше полугода. Он считает, что лучше было бы не запускать реформу до постановления КС.

Представитель Литовской бизнес конфедерации Марюс Дубниковас сказал, что автоматическое вовлечение в систему накопления – хорошее дело, но остается вопрос, есть ли у государства право заставлять людей участвовать в накоплении.

"Все понимают, что в ближайшие десятилетия государство идет дорогой старения, бюджету "Содры" будет сложно обеспечить большие выплаты. В лучшем случае говорят о 30–40% нынешних доходов. В таком случае необходимо частное накопление. Вопрос в том, есть ли у государство право принуждать?", - сказал он и заметил, что, по его мнению, решение КС внесет момент стабильности в систему.