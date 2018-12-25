Россиянка в Норвегии: я встречала балтийцев двух типов

Берген. Трехкомнатная квартира в многоквартирном доме с красивым видом на залив. Здесь россиянка Марина Колычева проживает со своей соседкой — девушкой из Ирака. Марина родом из Пскова, переехала она в Норвегию пять лет назад и за это время успела поработать в кафе, детском саду и даже психбольнице, однако выучилась на ассистента стоматолога и останавливаться на достигнутом не собирается.

"Среди балтийцев есть люди, с которыми приятно общаться, но есть и те, с которыми не очень хочется иметь дело. Любители выпить и поругаться матом - вот с такими я стараюсь избегать контакта", - рассказывает Марина в интервью DELFI.

Начала с уборки домов

В Норвегии проживает около 21 000 граждан России. Берген — второй по величине город в Норвегии, этому городу почти 1000 лет, в прошлом центральный квартал Бергена был центром Ганзейского торгового союза. Здесь родились такие знаменитости, как композитор Эдвард Григ и художник Юхан Кристиан Даль. А еще Берген знаменит своими дождями, что связано с тем, что город окружен семью горами.

Эту климатическую особенность региона сразу же успела оценить Марина, дипломированный инженер, переехав сначала в небольшой городок недалеко от Бергена. "Норвегия меня встретила двумя неделями непрекращающихся дождей", - вспоминает свой приезд россиянка.

Marina Kolyčeva Foto: DELFI / Natalija Zverko

Женщина родилась в Пскове, училась и некоторое время работала в Петербурге, потом снова вернулась в родной Псков. А в Норвегию решила переехать, потому что ее муж, с которым она сейчас в разводе, получил там работу. "По специальности я инженер широкого профиля, но специализировалась в химии", - рассказывает Марина.

Сначала Марина на протяжении двух лет жила в небольшом городке недалеко от Бергена. Кстати, люди в провинции, как заметила она, более открытые, нежели жители больших городов.

"Первая моя работа в Норвегии была уборка домов, поскольку я не знала языка. Я развесила объявления, что могу помочь с уборкой и начала с того, что убирала частные дома. Например, я работала у одной женщины, норвежки, это была приятная женщина, общалась она со мной довольно официально, но иногда оставляла подарки - пробники духов, например. И так, в частном порядке, я поработала недолго, всего несколько месяцев", - рассказывает в интервью DELFI Марина.

Спустя некоторое время через знакомую она устроилась в клининговую компанию и занималась уборкой помещений, нуждавшихся в уборке после ремонта, а спустя полгода после переезда в Норвегию Марина взялась за норвежский язык.

Bergenas Foto: DELFI / Natalija Zverko

"Я учила его сама, с книжками, так как курсы норвежского языка дорогие. Сначала казалось, что язык изучить несложно, первоначальный уровень давался легко, но когда я шла в магазин и просто общалась, я никого не могла понять. Связано это ещё и с тем, что в Норвегии много диалектов и произношение одних и тех же слов может быть разным. Кроме того, проблема в том, что люди говорят быстро", - рассказывает Марина Колычева.

"Конечно, после пяти лет работы в псковском офисе сервис-менеждером мне было психологически сложно перестроиться на то, что мне нужно мыть полы. Очень угнетало чувство одиночества, даже вне зависимости от того, есть друзья или знакомые или их нет, ведь с тобой нет твоей семьи - ты оторвана от своей страны, так что некоторая ностальгия присутствовала", - признается псковичка.

Бесплатное обучение со стипендией

В Бергене россиянка живет с 2015 года. Здесь она уже смогла устроиться на работу в детском саду, так как у нее был базовый уровень норвежского языка и со временем она начала понимать своих норвежских собеседников.

"В итоге весь мой опыт жизни в Норвегии привел меня к мысли, что для того, чтобы тут пробиться, лучше получить образование здесь, на месте, и я выучилась на ассистента стоматолога. Обучение было бесплатное, я училась два года и в итоге получила специальность и ещё получала стипендию. Стипендия тут небольшая - около 4000 крон, это чуть больше 400€, можно также получать и стипендию, и кредит, в таком случае это будет около 8000 крон (чуть больше 800€), но в таком случае кредит придётся возвращать, когда ты устроишься на работу. Но возвращаешь небольшими частями, так что все возможно", - рассказывает Марина.

Marina Kolyčeva Foto: DELFI / Natalija Zverko

Впрочем, помогает не только наличие диплома, помогают, как и везде, связи, уверена россиянка. Устроиться на работу в Норвегии непросто ещё и потому, что если человек проходит испытательный срок, то уволить его потом будет очень сложно, практически невозможно — на то потребуется веская причина.

"Мне ассистентом стоматолога удалось устроиться, потому что, когда я ещё проходила обучение, я проходила практику в одной клинике, я им подошла и они меня взяли на работу. Ну, а в первые полгода, пока у тебя ещё пробный период, тебя легче уволить. Что касается общего климата на работе, то какого-то неуважительно отношения к себе со стороны норвежцев я никогда не замечала, конечно, иногда ты чувствуешь, что ты нравишься человеку или не нравишься", - делится опытом россиянка.

Она вспоминает свою работу в психиатрической больнице, где она работала несколько месяцев - убирала палаты, готовила завтраки и т.д.

"Там коллектив был очень хороший, начальница была отличная, она себя абсолютно не ставила выше и со всеми говорила на равных. Это была одна из самых лучших руководительниц, которых я встречала. В этом сегменте зарплаты не очень высокие - начинаются от 16 000 - 17 000 крон, это около 1700€, в кафе платили еще меньше, но там были чаевые", - сказала она.

Есть балтийцы двух типов

В Бергене проживает около 40 000 эмигрантов, россиян — меньше 1000. Как отмечает Марина, она знакома с немногими соотечественниками.

"Например, моя подруга Наташа тоже из Петербурга, мы познакомились через социальную сеть, она приглашала живущих в Бергене русскоговорящих друзей на кофе, так мы встретились и дружим по сей день. В целом, россиянам сюда попасть непросто, то есть им нужны специальные визы, это не свободный въезд, как для граждан Евросоюза. Нам нужна рабочая или студенческая виза, и поэтому многие русские, которые здесь живут - это люди с высшим образованием и приехали сюда работать. Но бывает, что девушки выходят замуж за норвежцев и тогда тоже переезжают сюда. И, действительно, большинство русских, которых я знаю, имеют хорошую работу и зарабатывают тоже хорошо, но их немного", - говорит Марина.

По ее словам, ей доводилось встречать и граждан стран Балтии.

"Что касается балтийцев, то я знала одну пару из Литвы, мужчина получил тут хорошую работу в области информационных технологий, приехал он вслед за своей девушкой, которая в Норвегии устроилась медсестрой. Я также знала одного мужчину из Литвы, он работал на стройке, он был приятным, интеллигентным. Среди балтийцев есть люди, с которыми приятно общаться, но есть и те, с которыми не очень хочется иметь дело. Любители выпить и поругаться матом - вот с такими я стараюсь избегать контакта", - рассказывает Марина.

Bergenas Foto: DELFI / Natalija Zverko

"Впрочем, я была знакома с одним русским латышом, он, молодец, открыл свою фирму. В принципе я избегала контакта с людьми необразованными, поэтому те, которых я знала, производили очень хорошее впечатление и были состоявшимися людьми. Кроме того, я знала русскую девушку из Латвии которая была хорошим парикмахером и открыла свой салон", - говорит россиянка.

Она констатирует, что с норвежцами найти общий язык и стать друзьями сложнее, потому что сказывается разность в менталитете и темпераменте, зато есть друзья и хорошие знакомые родом из Испании и Италии, а также латиноамериканских стран. "С этим контингентом я работала вместе в кафе, и было очень приятно, так как люди откровенно говорят то, что думают, и это здорово, коллектив был отличный", - говорит она.

В планах — стать биоинженером

Сейчас Марина работает ассистентом зубного врача и довольна своей работой — ее устраивают хороший график и финансовая стабильность.

"Но в целом считается, что это не слишком высокооплачиваемая работа, - говорит она. - В общем меня жизнь в Норвегии устраивает, российские каналы я смотрю каждый день по интернету, а вот новости не смотрю, в них слишком много негатива. На своем родном языке я тоже общаюсь, наверное, не хватает душевного общения и привычки сидеть за чаем два часа на кухне в 5 метров и просто болтать с человеком, как это было в России".

На родину она приезжает примерно раз в год, а в будущем собирается получить в Норвегии высшее образование.

"Мне бы хотелось сдать норвежский тест и поступить в университет, чтобы получить хорошую профессию. Хочу выучиться либо на биоинженера, либо пойти на факультет биологической химии. Данные профессии можно изучать либо в Бергене, либо в Ставангере, а дальше с норвежским образованием, где бы я ни жила, я уже не пропаду", - заключает свой рассказ россиянка.