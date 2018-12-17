МИД Литвы выделил средства на гуманитарную помощь Украине

Министерство иностранных дел Литвы выделило 30 тыс. евро на гуманитарную помощь Украине.

Средства будут переведены Бюро главного комиссара по делам беженцев ООН, сообщило ведомство.

Это бюро опубликовало план гуманитарной помощи Украине, в этом году он составляет 187 млн долларов США, однако реализован всего на 38%.

По данным ООН, конфликт на Востоке Украины непосредственно затронул 4,4 млн человек, 3,5 млн требуется гуманитарная помощь, 10 тыс. 334 человека погибли, а 24 тыс. 901 ранены.

В этом году МИД Литвы выделил на гуманитарную помощь Украине, Йемену, Сирии, Сомали, Мали, Гватемале, палестинским беженцам, Бюро главного комиссара ООН по делам беженцев и Центральному фонду быстрого реагирования ООН в целом 295 тыс. евро.