Правительство Литвы говорит о 3 миллионах жителей, эксперты пожимают плечами

До 2021 года правительство Литвы намерено стабилизировать демографическую ситуацию в стране и прогнозирует, что до 2030 года численность населения снова увеличится до 3 млн. Этого будут добиваться путем повышения рождаемости, возвращающихся эмигрантов и повышения продолжительности жизни. Однако эксперт по миграции Каролис Жибас уверяет, что программа привлечения эмигрантов не начнет работать пока в стране не улучшится социально-экономическое положение. Эксперт в сфере демографии Влада Станкунене рассказала, почему предусмотренные выплаты не увеличат рождаемость, пишет lrt.lt.

По словам демографа университета им Витаутаса Великого Станкунене, этот план уже был запрограммирован во время подготовки стратегии демографии, миграции и интеграции.

"Это было запрограммировано в стратегии, идею которой было сложно понять. Я, если честно, не понимаю, что она означает. Документ был подготовлен любительски, без должной компетентности, с профессионалами не консультировались", – раскритиковала подготовленный план Станкунене.

В соответствии с планом, рождаемость должна увеличиться, поскольку "детские" деньги повысят до 50 евро, а также поскольку для каждого младенца будут выделять 100 евро на предметы первой необходимости и врачи будут приезжать к детям до года на дом.

Планируется также компенсировать часть расходов на товары для младенцев, на оплату услуг няни и ввести бесплатное питание в начальной школе, больше денег выделять на компенсацию расходов на школьные принадлежности. Кроме того, планируется ввести семейные карты скидок для многодетных семей и семей, в которых присматривают за инвалидами.

По словам Станкунене, опыт разных стран показывает, что рождаемость при помощи прямых выплат повышается только в социально уязвимых семьях, но массовым влиянием не обладает.

"Прямые финансовые выплаты в лучшем случае помогают повысить рождаемость в тех семьях, где эти деньги представляют собой важный источник доходов, но для большинства семей это не имеет никакого значения. В первую очередь надо делать все возможное, чтобы можно было сочетать работу и семью, чтобы цены на качественные услуги по воспитанию и образованию детей были приемлемыми. Но я ничего подобного в плане не нашла.

Власть также декларирует свое намерение снизить социальное разобщение и нищету. Может, статистика что-то и покажет, но могут ли эти деньги снизить нищету? Не думаю. Нищету снижают не выплаты, а трудовые доходы", – сказала собеседница.

Вторая часть плана – сбалансировать миграционные потоки, которые привели к сокращению численности населения. Чтобы привлечь граждан назад, планируется информировать и консультировать возвращающихся по принципу "одного окна", а также оказывать всестороннюю помощь детям из таких семей в школах.

Правительство намерено укреплять общины, приспосабливать рынок труда, поощрят работодателей в поиске работников за рубежом. Для снижения эмиграции предлагают укреплять чувство гражданственности, путем поддержки проектов в СМИ и проектов неправительственных организаций, а также предоставления психологической помощи, во всех мэриях адаптировать программу превенции самоубийств.

Эксперт Жибас заметил: "План действий носит декларативный характер, а стратегических решений я в нем не вижу. В плане есть два элемента, один из которых касается диаспоры и возвращения эмигрантов, а другой – о привлечении работников в Литву.

Что касается второго элемента, с этим планом или без него уже сегодня количество работников из третьих стран в Литве рекордное – официально в Литве 50 000 трудовых мигрантов. Но эти люди сменяют друг друга - одни уезжают, другие приезжают".

Кроме того, по его словам, важно что скрывается за ростом числа иммигрантов: "Если взглянуть на условия труда иммигрантов, картина будет мрачной. Их используют, им не всегда платят зарплаты. Значит, нам надо смотреть не только на цифры и не радоваться тому, что кто-то приезжает, надо интересоваться условиями труда и жизни таких людей".

"Поощрение реэмиграции по сути связано с улучшением социально-экономического положения в стране. Если посмотреть на индекс ОЭСР (он показывает распределение доходов жителей – LRT.lt), мы увидим, что Литва тащится в хвосте. Это значит, что надо говорить не о миграции, а о социальной и экономической политике. Пока тут мы не поднимемся со дна, нелогично говорить о программе привлечения эмигрантов", – сказал собеседник.

"Будут ли изменения в окружении, которое заставляет наших жителей ехать на заработки за границу? Или мы будем опираться на иммигрантов из других стран - в основном с Востока?

Условия, вытесняющие наших граждан, остаются, так мы привлекаем людей из других стран, для них эти условия достаточно хорошие. Мы ввозим дешевую рабочую силу и не допускаем возможный рост зарплат. Люди хотели бы вернуться, но в плане нет условий, ради которых это стоило бы делать", – считает Станкунене.

Третья цель плана – сделать так, чтобы пожилые люди дольше оставались на рынке труда. В планах ежегодное повышение пенсий (в среднем на 25 евро в год), а также компенсацию на проезд в общественном транспорте всем неработающим пенсионерам (в размере 80%).

Для повышения занятости людей старшего возраста предлагают создать фонд "Бизнес 54+", снизить взносы в "Содру" для пенсионеров, в регионах, где не хватает работников, финансировать трудоустройство. Предлагают организовать дополнительные бригады скорой помощи, которые будут активнее реагировать на случаи инсультов и инфарктов. Планируют расширять доступность услуг по уходу за больными.

Станкунене считает, что предложенные меры не касаются тех групп населения, которые повышают статистику смертности в Литве.

"Статистика в Литве хуже, чем в других странах в первую очередь из-за высокой смертности мужчин - молодых и среднего возраста. В плане акцентируется помощь пожилым людям, и это хорошо, но со средней продолжительностью жизни это мало связано", – заметила демограф.