Во время Рождества магазины не будут работать: объявлено время работы всех торговых центров

В этом году ни один торговый центр в Литве не будет работать в первый день Рождества, 25 декабря, также некоторые магазины не будут работать и 1 января.

Руководитель по связям с общественностью торговой сети Iki Берта Чайкаускайте сообщила, что Рождество - это один из самых прекрасных праздников в году, когда вместе могут собраться все члены семьи.

"Мы хотим, чтобы и наши работники могли всесторонне порадоваться тёплым мгновениям и праздничному настроению. В этом году мы приняли решение вообще не работать в первый день Рождества, а в сочельник и канун Нового года, а также 1 января сократить рабочий день.

Также в этом году магазины торговой сети Iki праздники встретят с дополнительными силами, которые составят работники администрации сети, которые прибудут в магазины на помощь коллегам. Всего в период праздников в магазинах планируют работать более 200 сотрудников администрации", – сообщила Б.Чайкаускайте.

По словам генерального директора торговой сети Maxima Кристины Мейде, из-за того, что в первый день Рождества магазины не будут работать, с семьями смогут побыть почти 15000 сотрудников торговой сети.

"Мы заботливо ценим надежды наших сотрудников, стремять обеспечить ии равновесие в работе и личной жизни. Не менее нам важны и желания клиентов совершить покупки и удобное для них время и соответственно подготовиться в самым большим в году праздникам.

Мы решили, что в первый день Рождества почти 15000 сотрудников литовской торговой сети Maxima проведут время с семьями и близкими - все магазины Maxima 25 декабря работать не будут. К этим изменениям мы готовы, и уверяем всех своих клиентов – мы сделаем всё, чтобы подготовка в самым большим в году праздникам прошла без хлопот", – сказала К.Мейде.

В проведенном немного ранее анонимном опросе более половины опрошенных сотрудников Maxima указали, что в праздничные дни хотели бы не работать, однако 23% работников охотно поработали бы в это время. Основная причина такого выбора - большая заработная плата. Большее желание работать в праздничные дни выразили сотрудники более юного возраста.

Как объявляет Maxima, в первый день Рождества магазины не будут работать, в первый день Нового года будут работать меньше. Время работы каждого магазина будет различаться.

Магазины Iki в сочельник будут работать с 8:00 до 20:00, на Рождество не будут работать, 26 декабря будут работать как обычно, в канун Нового года – до 20:00, а в первый день Нового года – с 10:00 до 20:00.

Большинство магазинов Rimi 24 декабря будут работать до 20:00, а некоторые магазины – до 17:00, 18:00 или 19:00. В первый день Рождества все магазины торговой сети работать не будут. 26 и 31 декабря все магазины Rimi будут работать до 20:00. В первый день Нового года большинство магазинов этой торговой сети будут работать с 12:00 до 20:00, а некоторые магазины вообще не будут работать.

Все магазины Norfa в сочельник будут работать на 2 часа короче, чем обычно, в день Рождества не будут работать вообще, в канун Нового года сократят рабочее время на 1 час. Также магазины вообще не будут работать в первый день Нового года.

Магазины Lidl 24 декабря будут работать до 18:00. В первый день Рождества торговые точки этой сети во всей Литве работать не будут, а на следующий день будут открыты с 10:00 до 19:00. 31 декабря магазины Lidl будут работать до 18:00, а 1 января не будут работать вообще.