Строительство многоквартирных домов в Старом городе Вильнюса не возобновится

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) не позволил возобновить строительство многоквартирного дома в центре столицы Литвы, на улице Жигиманту. Суд отверг жалобу предприятия по развитию недвижимого имущества Rewo по поводу остановленного строительства, сообщает BNS.

"У коллегии не возникло сомнений, что, если не остановить действие разрешения на строительство, и строительные работы на участке начнутся, а дело закончится в пользу прокуратуры Вильнюсского округа, исполнение решения суда существенно затруднится, поскольку возникнет вопрос устранения последствий стройки. Поэтому это реально может иметь отрицательные последствия, устранение которых позже может быть невозможным либо очень сложным", – говорится в постановлении суда.

ГАСЛ оставил в силе принятое в ноябре решение Вильнюсского окружного административного суда, согласно которому, в удовлетворение просьбы прокуроров, остановлено действие выданного в августе разрешения на постройку многоквартирного дома.

В суде прокуроры требуют, чтобы разрешение на строительство было ликвидировано.

По заявлениям прокуроров, новое здание на улице Жигиманту нарушит ценное свойство Вильнюсского Старого города – панораму, видимую со стороны пешеходного пассажа на правом берегу реки Нерис: вид на Кафедральный собор, колокольню и другие объекты Старого города.

Предприятие по развитию недвижимости Rewo объявило, что планирует начать развитие проекта стоимостью в 16,8 млн евро на улице Жигиманту осенью этого года.

По адресу ул.Жигиманту 12А спланирован двухкорпусный дом, в котором собираются оборудовать 73 квартиры.

Žygimantų g. 12A projektas Foto: Bendrovės archyvas

В 2017 году, когда предприятие объявило архитектурный конкурс, Первый совет по оценке нидвижимого наследия культуры Департамента культурного наследия решил, что территория имеет ценное свойство – панораму Старого города со стороны пешеходного пассажа по правому берегу реки Нерис.

Несмотря на это решение, владеющая территорией организация Žygimantų 12 разрушила стоявшее здесь здание. Однако Департамент культурного наследия указал на необходимость его восстановления. В декабре прошлого года по решению суда Žygimantų 12 разрешено временно не исполнять это указание.

В апреле этого года Вильнюсский окружной административный суд отверг жалобу предприятия, посредством которой оно стремилось отменить решение совета Департамента культурного наследия. Предприятие планировало обжаловать решение суда.

В начале ноября защитники наследия на территории установили ещё больше ценных свойств: Первый совет оценки недвижимого наследия культуры решил ценные свойства Вильнюсского Старого города дополнить остатками подвалов трёх домов, фрагментами уличной каменной мостовой и остатками Свиного переулка на участке домов 12, 12А по ул. Жигиманту.

Foto: DELFI skaitytojas

Проект Rewo осуществляет с владеющей территорией организацией Žygimantų 12, которая принадлежит зарегистрированному на Кипре предприятию Anised Enterprised limited, а Rewo управляют Андрюс Войшнис, глава предприятия Эдвинас Малевскис, Эдвинас Лукашявичюс и Миндаугас Девенас.

В 1930-х гг. три дома на ул. Жигиманту 12 (тогда Жигиманту, 24) принадлежали белорусским монахам из Друи, сообщает интернет-портал westki.info. Ксендзы приобрели эти дома на пожертвования княгини Магдалены Радзивилл. Монахи финансово поддерживали Белорусскую христианскую демократию, способствовали открытию в Вильнюсе белорусской типографии имени Франциска Скорины, содействовали изданию белорусской периодики и литературы, говорится в материале Радио Свобода.

На этом основании в 1991 году решением Вильнюсского городского совета часть недвижимости передали де-факто всем белорусским общественным организациям, а де-юре - Обществу белорусской культуры в Литве. Здесь расположилась редакция возрождённой в 1991 году газеты "Наша Нива".

Вскоре из-за разногласий внутри белорусского сообщества и деятельности руководителя Общества белорусской культуры Фёдора Нюнько представители других общественных организаций стали покидать помещения на ул. Жигиманту, 12.

Vilniuje, Žygimantų g. 2012-03-27 Foto: DELFI skaitytojo nuotr.

В 1998 году помещения площадью 209 квадратных метров перешли в частную собственность Общества белорусской культуры. В 2004 году руководство организации объявило, что в связи с аварийным состоянием помещений было принято решение "без доплаты" обменять их на четырёхкомнатную квартиру на ул.Бролю в столичном районе Науйининкай.

"В сентябре 2014 г. Совет Общества белорусской культуры в Литве потребовал от тогдашнего руководителя дать объяснения по проведённому обмену помещениями в 2004 г. Он, вместо того, чтобы оправдаться, назвал действия Совета попыткой путча, а тех, кто задал этот вопрос, – путчистами, – сообщил теперешний глава организации, доктор филологических наук Александр Адамкович. – Совет обеспокоил сам обмен. Помещения на Жигиманту 12-3 стоимостью 275 000 литов были обменены на квартиру на ул.Бролю, 9 стоимостью 108 000 литов без доплаты".

В 2014 году по просьбе нескольких членов Общества белорусской культуры аннулировать акт обмена Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело о передаче имущества третьим лицам по заведомо заниженным ценам. Не дожидаясь решения суда, владельцы выставили имущество на аукцион, оценив недвижимость почти в 2 млн евро.

"Понятное дело, людей заинтересовало, куда делась не такая уж и маленькая разница в сумме, – сказал Александр Адамкович. – Было решено обратиться в суд и аннулировать сделку. Дома на ул. Жигиманту были тут же выставлены на аукцион. 17 декабря 2014 г. суд принимает решение остановить продажу домов. Несмотря на это, пристав Витаутас Миткус 22 декабря спокойно их перепродаёт. Дальнейшая борьба за дома результатов не принесла".

Основной причиной, по которой вильнюсским белорусам не удалось вернуть помещения на ул. Жигиманту 12-3, Александр Адамкович называет прошедшие сроки давности, составляющие по данному делу 10 лет. В сентябре 2018 г. дома пошли под снос.