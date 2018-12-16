В Таллине и Риге цены на топливо за неделю упали, в Вильнюсе не изменились

rus.delfi.ee

Circle K Kaune Foto: R. Tenio nuotr.

В Таллине и Риге на минувшей рабочей неделе цены на топливо снизились, в Вильнюсе не изменились. Между тем самый дорогой бензин 95-й марки был в Таллине, а самый дешевый — в Вильнюсе, пишет rus.err.

В Таллине бензин 95-й марки на АЗС Circle K подешевел на 0,8% до 1,289 евро за литр, дизельное топливо подешевело на 0,7% до 1,339 евро. В Риге бензин и дизельное топливо на Circle K подешевели на 0,8% до 1,229 за литр. В Вильнюсе цены на топливо на этой неделе были стабильны — бензин 95-й марки и дизельное топливо стоили 1,094 евро за литр.

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