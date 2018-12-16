Литовский таможенник отказался от большой взятки, гражданин Латвии задержан

ru.DELFI.lt

15 декабря, в 21:10 в Биржайском районе, на 22 километре дороги Биржай-Германишкес, пролживающий в Латвии водитель (1993 г.р.) остановленного для проверки автомобиля Audi A4 Avant, для того, чтобы избежать уголовной ответственности за контрабанду (в автомобиле были обнаружены предположительно наркотические вещества), предложил взятку рекордного размера.

Он предложил старшему инспектору поста мобильной группы Каунасской территориальной таможни 10000 евро. Сотрудник таможни денег не взял и вызвал полицию.

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