В Вильнюсе - рождественский забег

В столице Литвы пройдёт традиционный рождественский забег. Более 3000 участников в праздничных костюмах посоревнуются на дистанциях 3, 6 и 12 км. Деды Морозы, Снегурочки и гномы - энтузиастов забега в таких костюмах можно увидеть на Вильнюсском рождественском забеге, который проходит уже в сорок третий раз.

Одна из участниц забега Йовита Чепайтите-Бложе говорит, что это - один из самых красивых праздников в столице, объединяющий любителей спорта.

В мероприятии предусмотрены 3-, 6- и 12-километровая трассы, маленьких бегунов ожидает 200-метровая дистанция.

Старт и финиш забега - на проспекте Гедиминаса, напротив площади Кудиркос.

Организаторы предупреждают, на улицах Старого города, по которым проходит трасса, ограничено движение, возможны изменения маршрутов и опоздания некоторых видов общественного транспорта. Вильнюсское городское самоуправление в распространённом сообщении для СМИ предоставляет актуальную информацию об изменениях дорожного движения.

16 декабря, в воскресенье, с 9:00 до 14:00:

Трасса 3 км: по проспекту Гедиминаса, улицам Швентарагё, Университето, Леиклос, Тоторю, Св.Игното, Стиклю, Диджиойи, Вокечю, Доминикону, Вильняус и вновь по проспекту Гедиминаса до площади Кудиркос;

Трассы 6 и 12 км: по проспекту Гедиминаса, улицам Швентарагё, Барборос Радвилайтес, Майронё, через Бернардинский сад, по улицам Св.Бруно Бонифацо, Майронё, Малуну, Паупё, Аукштайчю, Майронё, Ишганитойо, Бокшто, Пилес, Св.Йоно, Университето, Леиклос, Св.Игното, Стиклю, Диджиойи, Вокечю, Доминикону, Вильняус и вновь по проспекту Гедиминаса до площади Кудиркос.

16 декабря с 6:00 до 15:00 ограничено движение транспортных средств на всех трассах забега, изменится движение общественного транспорта. Кроме этого, с 10:00 до 14:00 не будет ездить Рождественский поезд.

Внимание! 16 декабря выданные жителям и юридическим лицам разрешения на парковку автомобилей на платных автомобильных стоянках в голубой и красной зонах во время забега будут действовать и в других стояночных зонах (жёлтой, зелёной и белой).

Как изменится движение автобусов во время забега?

16 декабря с 10:00 до 14:00 изменится маршрут автобусов №№ 10, 11, 33 и 89.

С изменениями маршрутов и расписанием движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте http://www.vilniustransport.lt/lt/, также информация предоставляется в социальной сети https://www.facebook.com/susisiekimo.paslaugos, а в рабочее время и по телефону (8 5) 210 7050.

Движение общественного транспорта в реальном времени пассажиры могут в любое время наблюдать на сайте, в мобильных приложениях m.Ticket и Trafi.

Специальные информационные сообщения об изменениях в организации работы общественного транспорта будут объявлять в самих автобусах, троллейбусах и на остановках, а общая информация об изменениях маршрутов отображается на табло общественного транспорта.

Ежегодно организуемое мероприятие является платным, а участники могут направить средства на благотворительность.