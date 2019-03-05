В Британии вылечили пациента с ВИЧ. Это всего второй случай в истории

Ученым в Лондоне удалось добиться ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией после трансплантации стволовых клеток донора, обладающего иммунитетом к ВИЧ, пишет журнал Nature.

Если успех лечения подтвердится, это будет второй случай в истории медицины, когда ученым удалось добиться ремиссии путем трансплантации стволовых клеток.

Как пишет журнал, пациент проходил курс лечения от онкологического заболевания, и сейчас у него наблюдается устойчивая ремиссия на протяжении полутора лет, и он уже не принимает препараты против ВИЧ.

Однако исследователи подчеркивают, что пока рано говорить об "исцелении от ВИЧ", и называют это длительной ремиссией.

Излечение или ремиссия?

Как отмечают ученые, такой способ лечения нельзя назвать практичным, поскольку он не подходит для лечения большинства пациентов с ВИЧ, однако, как надеются исследователи, этот метод поможет найти ключ к разработке других методов лечения.

Пациенту, о котором идет речь, диагноз ВИЧ был поставлен в 2003 году, а в 2012-м у него обнаружили редкое онкологическое заболевание - лимфому Ходжкина.

Он прошел курс химиотерапии, также ему провели трансплантацию стволовых клеток от донора, обладающего определенной мутацией генов, которая обеспечивает иммунитет к ВИЧ. В результате у пациента наблюдается длительная ремиссия - нет ни признаков онкологии, ни наличия ВИЧ.

К изучению этого случая подключены ученые из Кембриджского и Оксфордского университетов, Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона.

Второй случай - правило?

Похоже, что это второй случай в истории медицины, когда врачи, назначив такое лечение пациенту с ВИЧ, смогли добиться продолжительной ремиссии.

Более десяти лет назад американец Тимоти Браун прошел в Берлине трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток для лечения лейкемии. Донором стал человек с мутацией, обеспечивающей ему иммунитет к ВИЧ. Через три года после трансплантации, после прекращения антиретровирусной терапии, в крови пациента не наблюдалось ВИЧ, что позволило врачам сообщить о длительной ремиссии у пациента.

"Добившись ремиссии у второго пациента с использованием схожего метода лечения, мы доказали, что "берлинский пациент" не был аномалией, и такой метод лечения в похожих ситуациях действительно работает", - говорит автор исследования профессор Равиндра Гупта из Университетского колледжа Лондона.

Эдуардо Олаваррия из Имперского колледжа Лондона говорит, что успех лечения дает надежду на то, что вскоре будут найдены новые методы борьбы с вирусом.

"Этот метод лечения не подходит для того, чтобы стать "стандартным лечением от ВИЧ", из-за вреда химиотерапии, которая в обоих случаях была одним из этапов лечения онкологических заболеваний крови", - говорит Эдуардо Олаваррия.

Как это работает?

Пациентам пересадили стволовые клетки от доноров с мутацией гена CCR5. ВИЧ заражает лимфоциты, взаимодействуя с рецептором на их поверхности, который кодируется геном CCR5. Но очень небольшое число людей обладают мутацией гена CCR5, дающей устойчивость к ВИЧ.

При наличии такой мутации вирус не может проникнуть в клетку.

Трансплантация стволовых клеток от донора с такой мутацией обеспечила лондонскому пациенту, имя которого не называется, устойчивость к вирусу. Тем не менее вирус может сохраняться в организме пациента, не проникая в клетки.

Профессор Грэм Кук из Национального института изучения проблем здоровья назвал результаты лечения вдохновляющими.

"Если мы поймем, почему этот метод работает для некоторых пациентов, а в других случаях он не работает, мы приблизимся к нашей главной цели - нахождению стандартного метода лечения ВИЧ. Пока применение такого метода в случае с пациентами, которые не имеют других тяжелых заболеваний, слишком рискованно", - говорит эксперт.

Эндрю Фридман, читающий курс по инфекционным болезням в Кардиффском университете, говорит, что хотя этот случай весьма обнадеживает ученых, необходимо будет довольно длительное наблюдение за пациентом. По его словам, не исключена опасность возвращения болезни.

"Хотя этот метод не подходит для лечения миллионов других пациентов с ВИЧ, эти наблюдения могут стать решающими для нахождения основного способа лечения", - говорит эксперт.

Пока для врачей важнее всего как можно раньше выявить ВИЧ у пациента и назначить ему антиретровирусную терапию. Это, с одной стороны, предотвратит дальнейшее распространение инфекции, а с другой, обеспечит носителю вируса продолжительность жизни, близкую к нормальной.