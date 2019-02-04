Репертуар Русского драматического театра Литвы на февраль

Русского драматического театра Литвы представляет репертуар на февраль.

1 февраля, пятница, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

2 февраля, суббота, 18:30 ч. Премьера! «Идиот». Вариация по романам Ф. Достоевского «Идиот» и «Демоны». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

3 февраля, воскресенье, 18:30 ч. Александр Пушкин «Евгений Онегин». По роману в стихах; в двух частях. Реж. Йонас Вайткус. На русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

6 февраля, среда, 18:30 ч. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль Александры Метальниковой в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Среда A-Z.

7 февраля, четверг, 18:30 ч. Дорота Масловска «У нас все хорошо». Реж. Эгле Шведкаускайте. Спектакль в одном действии на литовском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

9 февраля, суббота, 18:30 ч. Александр Введенский «Ёлка у Ивановых». Реж. Йонас Вайткус. Музыкальный спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 35 мин.

10 февраля, воскресенье, 12:00 ч. и 15:00 ч. Премьера! Антон Чехов «Каштанка». Реж. Марина Чаплина. Cпектакль в одном действии для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

13 февраля, среда, 18:30 ч. «Легенда о Великом Комбинаторе». По роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 20 мин.

14 февраля, четверг, 18:30 ч. «Легенда о Великом Комбинаторе». По роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 20 мин.

15 февраля, пятница, 18:30 ч. Марюс Мацявичюс «Сволочная любовь». Реж. Агнюс Янкявичюс. Спектакль в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 18+. Продолжительность 1 ч. 45 мин.

17 февраля, воскресенье, 12:00 ч. Ганс Христиан Андерсен «Русалочка». Реж. Юрий Щуцкий. Сказка в двух частях, для детей с 7-летнего возраста на русском языке. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

22 февраля, пятница, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

23 февраля, суббота, 12:00 ч. и 15:00 ч. Премьера! «Мyxa» Спектакль в носочках по стихам для детей поэтессы Ренаты Мухи. Реж. Агне Сунклодайте. Спектакль-игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста и всей семьи на русском яз. Продолжительность 1 ч. Среда A-Z.

23 февраля, суббота, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин.

24 февраля, воскресенье, 12:00 ч. и 15:00 ч. Премьера! «Мyxa» Спектакль в носочках по стихам для детей поэтессы Ренаты Мухи. Реж. Агне Сунклодайте. Спектакль-игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста и всей семьи на русском яз. Продолжительность 1 ч. Среда A-Z.

24 февраля, воскресенье, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж. Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

27 февраля, среда, 18:30 ч. Миндаугас Валюкас «Волчья любовь».Реж. Миндаугас Валюкас. Моноспектакль Максима Тухватуллина в одном действии (пост-сказка); на русском языке. 14+. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Среда A – Z.

28 февраля, четверг, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Oскар и Розовая дама». Реж. Юлиана Лайкова. Мoноспектакль Елены Богданович в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 40 мин. Среда A-Z.