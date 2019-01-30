Российский музыкальный журналист, музыкальный критик, эксперт в области русской поп- и рок-музыки, шеф-редактор ленты новостей информационного агентства InterMedia Алексей Мажаев пишет об альбоме:
"Это довольно интересный феномен: получается, что в любом прибалтийском музыканте может скрываться артист уровня Brainstorm, Интарса Бусулиса или Алины Орловой? Наверняка не все из них окажутся великими мелодистами, но по части подготовки, оснащённости, образования и вкуса это будет соответствовать европейскому уровню.
Альбомы Марии Акелан, которая является и автором своих песен, - новый яркий пример балтийского качества. Казалось бы, здесь представлен довольно обычный инди-поп, но есть в нём какой-то дополнительный объём, которого зачастую не хватает другим исполнительницам в этом жанре. Кстати, несмотря на наличие полностью русскоязычного варианта, рекомендую всё-таки начать знакомство с творчеством Марии с "Eternity of Dreams", где она поёт также на литовском и английском.
Это добавляет не только разнообразия, но и естественности восприятия: вы слушаете песню на литовском языке, ничего не понимаете, но знаете, что певица записывала её не для вас, а для соотечественников. Получается идеальный взгляд со стороны: если и в этом непривычном виде произведение вас цепляет, значит, артист действительно интересный.
Под обаяние нежного голоса и мелодизма Марии Акелан вы наверняка подпадёте не позже второго литовскоязычного трека "Kitaip". "Eternity Of Dreams" с учётом акцента певицы звучит довольно загадочно, а потом этой загадочностью накрывает и русскоязычный "Снег". Артистка будто чуть стесняется своего акцента, забывая, что в России его всегда обожали, и поёт с нежной осторожностью, что даёт необычный и притягательный эффект.
То, что Мария Акелан может уверенно петь и более быстрые и ритмичные вещи, она доказывает в "Meil", вновь перейдя на литовский. "Vis Dang" – ещё одна песня с красивым припевом, после которой дело доходит и до русскоязычного хита "Ждать звонка". Он тоже звучит довольно деликатно, но нежный припев "ждать звонка, ждать твоего звонка" потом невозможно перестать петь.
Ну а потом можно послушать и русскоязычную версию: после знакомства с разными гранями творчества Марии "Снов бесконечность" воспринимается более позитивно. Это уже не просто милый инди-поп-альбомчик, а диск, где уже знакомые хиты вроде "Ждать звонка" дополнены ещё несколькими отличными мелодичными композициями - например, "Я вернусь к тебе" и "Рассвет".
Редакции порталов Zvuki.ru, uralmusicmag.com и другие издания также приятно отзывaются о вышедшем альбоме и интересуются о возможности гастролей певицы в России.
"Мелодичные, запоминающиеся и очень здорово сделанные – песни Марии Акелан точно понравятся тем, кто ценит в музыке глубину", – пишет редакция портала Zvuki.ru.
Сама Мария искренне рада благополучию ее музыкального проекта. Она поделилась историей создания нового клипа на песню "Снег".
"Из всех композиций альбома эта песня мне особенно дорога. Именно с ней я вернулась в студию после длительной творческой паузы и продолжила работу над сольным альбомом." – признаётся певица. "Существует также трёхъязычная версия альбома "Eternity of Dreams" на литовском, английском и русском языках, которая вышла на год раньше, но и в ней песню "Снег" я решила оставить в оригинале, на русском языке.
В песне рассказывается о возникнувших неожиданно, как случается снег, чувствах. Идея сюжета для видеоклипа у меня родилась спонтанно. Лирика в обоих куплетах песни повторяется, поэтому и в клипе композиция кольцевая, история как бы случается снова и снова. Хотелось создать впечатление короткометражного фильма. С режиссёром мы подобрали стилистику кино, долго размышляли над деталями в кадрах, цветовым оформлением и долго ждали, пока в Вильнюсе выпадет снег".
"К музыке, также, как и к созданию видео клипов, я отношусь серьёзно. Это интересный, порой очень нелёгкий, но увлекательный творческий процесс. Если в тексте песни, аранжировке, или клипе какой-то из моментов мне не внушает доверия, я возвращаюсь к нему до тех пор, пока не стану довольна результатом. Так с детства меня воспитали родители и педагоги.
Я окончила десятилетнюю музыкальную школу им. Балиса Дварионаса, отделение джаза и популярной музыки по классу вокала и фортепиано, а затем факультет английской филологии в университете. Там требования были очень высокими. Поэтому, хотя увлечение музыкой и доставляет мне удовольствие и чувство творческой реализации, психологически это довольно-таки сложное занятие. И как правило, артист всегда должен быть ещё и в отличной физической форме.
Выпуск альбома потребовал много времени и сил. Работать с большой командой очень интересно, я открыла для себя много нового. Это полезный и незабываемый жизненный опыт. Я очень признательна своим родным, друзьям, коллегам и всем, кто учувствовал в работе над проектом", – сказала певица.
Альбом доступен для прослушивания на музыкальных интернет платформах Bandcamp, Spotify, Deezer, Soundcloud.