В России учатся вызывать эрекцию электричеством

Российский предприниматель Борис Александров рассказал о новом проекте, связанном с мужским здоровьем. В экспериментах с обезьянами группа ученых смогла вызвать эрекцию по нажатию кнопки. Возможно, эта технология сможет помочь людям с эректильной дисфункцией.

Борис Александров — создатель производителя сырков "Б.Ю. Александров" и других компаний, в том числе "Клиники доктора Александрова", пишет vc.ru.

По словам предпринимателя, около 20 ученых в 2017—2018 годах экспериментировали на обезьянах в адлерском питомнике под руководством специалистов из НИИ медицинской приматологии.

В результате они научились вызывать эрекцию путем электростимуляции кавернозного и полового нерва обезьяны малыми токами.

"Это первое успешное исследование такого рода во всём мире. Японские, американские и швейцарские ученые-урологи были удивлены, что оно проведено именно у нас, в России. И я испытываю за страну большую гордость, — пишет Александров. — Мы ставим на нервы специальные электроды, и в любой момент можем добиться эрекции у животного, просто нажав кнопку на пульте".

Возможно, результаты получится применить в борьбе с эректильной дисфункцией у людей.

"Совместно с НИИ урологии Минздрава России мы начали пробовать эту безопасную методику на людях, у которых проходит плановая операция по удалению простаты. Цель — сохранить половую функцию после операции. Первые результаты обнадеживают", — пишет Александров.

Исследователь не предоставил научную публикацию (обычно научные исследования представляют именно так). Зато Александров опубликовал видео с демонстрацией работы системы на обезьянах.

Исследования в этой области проходят и в других странах. В США в мае 2018 года была опубликована научная работа об эффекте функциональной электростимуляции при эректильной дисфункции.

Участники проходили терапию функциональной электростимуляцией на частоте 50 Гц, каждый импульс длился 500 микросекунд. Интенсивность стимулов была ниже моторного порога, то есть они по отдельности не вызывали никаких моторных ответов. В общей сложности терапия длилась четыре недели — по две 15-минутные сессии в неделю.

Исследователи пришли к выводу, что функциональная электростимуляция может быть полезным вариантом лечения эректильной дисфункции, когда ее причина связана с дегенерацией кавернозных гладких мышц. Такая терапия может повысить качество жизни у мужчин с эректильной дисфункцией.