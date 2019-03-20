"Жалобы и угрозы": студентка рассказала о стажировке на Первом канале

Юная студентка Института кино и телевидения поделилась впечатлениями от практики на Первом канале. Она рассказала, что попала в отдел редакции “Время покажет”, где основной задачей стажеров было “искать украинцев”, а также “держать микрофон в студии”. Девушка делала рассылки по всем социальным сетям, но так и не смогла найти заветного гостя. “Я каждый день спрашивала, что мне делать сегодня, и каждый день получала один ответ: искать украинцев”, — рассказала Вероника, пишет Starhit.

Студентка также поделилась впечатлением от работы в call-центре программы, где она принимала звонки зрителей. “Я слушала стихи, жалобы, слезы, угрозы, отрывки из Библии, истории про масонов от пенсионеров со всей России”, — вспоминала девушка. По словам Вероники, она столкнулась с равнодушием сотрудников Первого канала. “Один раз меня отказалась пропускать охрана, потому что никто не внес мою фамилию в списки практикантов. Я стояла больше часа в толпе бабушек штурмующих КПП, чтобы попасть на программу “Пусть говорят”. В тот день меня так и не пустили. Сначала я обиделась и восприняла на свой счет, но в итоге я поняла, что такое отношение там ко всем”, — говорила девушка. Она добавила, что студентам не дают возможности самореализации. “Что они там делают? Держат микрофон, который иногда пытаются вырвать гости, расшифровывают звонки, которые никому не нужны”, — рассказала Вероника.

Пользователи Сети поддержали решение девушки: “Правильно сделала, что сбежала. Себя нужно, как минимум уважать”, “Умная, красивая девчонка. Уважаю”. Некоторые напротив посчитали, что студентка поспешила: “Сразу стать ведущей “Пусть говорят” или “Вечернего Урганта”, возможно, никогда не получится”.

Сам Артем Шейнин, ведущий программы “Время покажет”, посчитал, что Вероника раскритиковала шоу для саморекламы. “Девочка решила хайпануть на известной программе, что тут неожиданного и нового? Каждый выбирает способ позиционирования себя в соответствии со своими представлениями о порядочности. Она предложила очередной повод недоброжелателям попыхтеть о том, как нехороша наша программа. А в смысл сказанного никто и не собирался вдумываться — его там нет, если оценивать профессионально”, — высказался телеведущий.