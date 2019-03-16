ВИДЕО: Лайму Вайкуле ударило током на украинском концерте

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о самом страшном концерте в своей карьере.

В интервью на YouTube-канале "Говорящие Головы" Лайма рассказала, что однажды на концерте в Одессе она пережила страшный удар током.

По ее словам, перед концертом монтеры повредили световой провод. "А это 300 вольт. Очень много. А в то время мы работали с проводными микрофонами", — вспоминает артистка. Находясь на одном из верхних ярусов многоуровневой сцены, она взялась за поручень и получила мощный разряд, но, придя в себя в гримерке, продолжила выступление.

На счастье, продолжила свой рассказ Лайма, ей удалось удержаться на верхнем ярусе сцены, а сердце было достаточно сильным, чтобы выдержать удар - в тот период она много тренировалась и танцевала. Из-за сильнейшего мышечного спазма у певицы был прокушен язык и щека.