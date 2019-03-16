ВИДЕО: Наташа Королева выпустила откровенное видео категории “18+”

Шумиха по поводу книг и фильмов серии “50 оттенков серого” прошла лет пять назад, а Наташа Королева только сейчас решила снять клип на тему БДСМ. Даже название песни “Петли-поцелуи” не оставляет возможности подумать о чем-либо другом, пишет “7 дней”.

“Был ли у вас опыт, когда в вашу размеренную, спокойную жизнь ворвался вихрь безумства и страсти!? Если да, это видео для вас! Я надеюсь, что я смогла уловить и передать атмосферу и состояние головокружения от любовного приключения!!!” — так певица анонсировала премьеру видеоклипа и сама лично поставила в публикации отметку “18+”, намекая на очень откровенный контент.

И не обманула! В клипе гораздо больше интимных сцен, чем самой Королевой, которые, правда, сняты максимально целомудренно. Видимо, чтобы попасть в ротацию на телевидение. Звезды “старой” закалки, коей и является Наташа, учитывая, что свою карьеру она начинала в 90-х, так и не привыкли к мысли, что в Сети можно получить гораздо больше просмотров и, соответственно, “бонусов”.

Интересно, что своими главными вдохновителями и строгими критиками Королева назвала мужа Сергея Глушко (на которого, кстати, очень похож главный герой клипа — но в юности) и 17-летнего сына Архипа. Сразу видно, что в их семье царят дружеские отношения и даже в такой теме, как в этом клипе, юноша может высказываться свободно, а к нему обязательно прислушаются.