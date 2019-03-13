Максима Галкина "обвинили" в заказе убийства Филиппа Киркорова

Предполагаемый участник "Исламского государства" 20-летний уроженец Дагестана (Россия) Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, заявил, что получил заказ на убийство певца от шоумена Максима Галкина, передает Meduza со ссылкой на российскую газету "Коммерсант".

Как сообщил "Коммерсанту" адвокат обвиняемого Исрафил Гададов, Казуев отрицает, что готовил теракт. 4 марта обвиняемый рассказал на допросе, что в начале 2017 года в Москве к нему подошел Максим Галкин, предложивший убить Киркорова за два миллиона рублей (27 тыс. евро по текущему курсу). По мнению Казуева, Галкин заказал убийство из ревности к певице Алле Пугачевой. Казуев согласился и получил аванс в один миллион рублей, но позднее отказался от убийства, посчитав, что от этого могут пострадать люди.

Хидирнеби Казуев предложил допросить Киркорова, Галкина и Пугачеву и провести очные ставки с ними, но в МВД отказались, решив, что так обвиняемый затягивает расследование. Адвокат сообщил, что попросит Генпрокуратуру передать дело из МВД в СК, чтобы проверить версию Казуева.

Максим Галкин отказался от комментариев. "Это не моя тема. Я комментировать ничего не могу", — сказал он.