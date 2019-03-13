ФОТО: 50-летняя супермодель Хелена Кристенсен снялась полностью обнаженной

Супермодель Хелена Кристенсен разделась для пикантной фотосессии. 50-летняя красотка до сих пор сводит с ума своим идеальным телом. “Распаковка Хелены. Поработала для “книжного” проекта”, — подписала модель снимок, на котором предстает в чем мать родила, пишет “Комсомольская правда”.

Подписчики Хелены Кристенсен пришли в неописуемый восторг от такого поступка супермодели. Они засыпали ее комплиментами. И неудивительно. Ведь даже в 50 у Кристенсен идеальная фигура и полное отсутствие целлюлита.

В 90-е годы датская модель прославилась после того, как снялась в клипе Криса Айзека на песню “Wicked Game”. Она была одним из главных ангелов Victoria’s Secret и участницей конкурса “Мисс Вселенная”.

Супермодель до сих пор участвует в показах и занимается спортом. К слову, ушлые репортеры предположили, что соблазнительные фотографии манекенщицы являются не только частью книжного проекта, но также посвящены Дэвиду Бекхэму, с которым Кристенсен связывает давняя дружба.

На днях издание The Sun написало, что Виктория Бекхэм “обеспокоена дружбой супермодели с ее мужем Дэвидом”. Модель и экс-футболист в декабре 2018 года были замечены на ярмарке современного искусства Art Basel. Звезды даже опубликовали совместное селфи.