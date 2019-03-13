ФОТО: экс-солистка группы SEREBRO показала голую грудь

Солистки SEREBRO прославились образами, как говорила Лена Темникова, “сексуальных террористок”. Знаменитое трио всегда отличали откровенные клипы и наряды, певицы должны были стать, прежде всего, объектом желания. С этой задачей отлично справлялась и Катя Кищук, которая после ухода из проекта, сохранила провокационный стиль. На новой странице в Инстаграме девушка активно публикует интригующие фото. Ранее она показала фолловерам платье со смелым декольте, а на этот раз решилась и вовсе обнажить грудь, пишет Starhit.

На снимке Кищук в полупрозрачной розовой кофте, которую она надела на голое тело. Пикантные места девушка прикрыла эмоджи-звездами, но ее бюст все равно не остался без внимания. Некоторые попросили Катю опубликовать фото без фильтров, другие выразили желание оказаться на месте фотографа. “Боже, какая красотка”, “Богиня красоты вновь спустилась к смертным”, “Ты прекрасна”, — оставляли комплименты пользователи.

Однако девушка может эпатировать публику и более скромными образами. На днях она показала подписчикам свитшот с эмблемой откровенного сайта, пошутив, что это рабочая форма. Новоиспеченный муж звезды очевидно не против ее экспериментов. Эстонского рэпера Томми Кэша поклонники называют мастером эпатажа. Парень нередко делает фотожабы, где предстает зрителям в образе усатой женщины со стройной фигурой.

View this post on Instagram A post shared by Катя Кищук (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk) on Mar 11, 2019 at 1:59am PDT

К слову, свадьба во Франции знаменитой блондинки оказалась большой неожиданностью для поклонников. Никто не подозревал, что сердце девушки уже занято, к тому же, проследить за новыми событиями в жизни Кищук в последнее время было трудно. Как известно, певица лишилась страницы в Инстаграме — микроблог перешел в пользование других участниц группы.

Миллионная аудитория, которую собрала Катя, действительно, понадобится девушкам. Их первое выступление поклонники приняли очень холодно. Обновленное трио назвали самым провальным за всю историю группы.

Впрочем, Кищук быстро смогла реанимировать прошлую страницу, которую она оставила ради проекта. Сейчас на нее подписано около семьсот тысяч человек. Катя признавалась, что не собирается уходить со сцены и обещала начать сольную карьеру. Она также подчеркнула, что не держит обиды на Максима Фадеева.