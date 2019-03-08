Нагиев заявил, что 8 марта — день самолюбования мужчин и женских надежд.
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Я ненавижу 8 марта. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядом был мужчина, который не ждёт одного дня, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы. (президент ассоциации матёрых гетеросексуалов).
«Я ненавижу 8 марта. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды», — отметил Нагиев.
Он подчеркнул, что женщины заслуживают праздника всегда, а не один раз в году.
«Я желаю вам..., чтобы рядом был мужчина, который не ждет одного дня, а делает праздник из всей жизни», — добавил Нагиев.