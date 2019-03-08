Собчак и Виторган объявили о расставании: "Мы довольно давно живем отдельно"

Супруги рассказали, как они собираются делить имущество и сына Платона.

Ксения Собчак и Максим Виторган перестали носить обручальные кольца и появляться вместе на публике осенью прошлого года. Слово «развод» витало в воздухе давно, но ни Ксения, ни Максим ни разу не произнесли его. И вот теперь они решили прокомментировать свои отношения. Супруги впервые подтвердили, что больше не живут вместе.

Заявление о расставании Собчак и Виторган сделали в Инстаграме. На страницах Ксении и Максима появились одинаковые посты:

«Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган».

Месяц назад в разговоре с ведущим программы «Эксклюзив» Дмитрием Борисовым Ксения сообщила, что даже в случае развода они с мужем Максимом Виторганом сделают все, чтобы их двухлетний сын Платон был счастлив.

- Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди, - рассказала она.

Вероятно, дата совместного заявления о расставании Собчак и Виторганом была выбрана не случайно. За день до этого в Москве прошла премьера фильма «Содержанки», снятого новым избранником Ксении – режиссером Константином Богомоловым. В сериале снялись и Собчак, и бывшая жена Богомолова актриса Дарья Мороз. На премьере Ксения скромно держалась в стороне – а ведь будь о ее разводе уже известно, она могла бы публично разделить триумф возлюбленного.

Напомним, Ксения начала выходить в свет с Константином Богомоловым осенью прошлого года. Телеведущая и режиссер не комментируют свои отношения, однако нетрудно понять, что свою новую жизнь Ксения теперь будет строить именно с ним.

В эфире программы «Эксклюзив» Собчак дала понять, что проблемы в их с Максимом пятилетнем браке начались не вчера, и Богомолов стал лишь катализатором разрыва. При этом Собчак полунамеками назвала режиссера «транспортом в новую жизнь, помогающим разорвать прежние отношения».

Собчак перестала скрывать отношения с Богомоловым

Ксения Собчак и Константин Богомолов путешествуют по Европе. Ушлые репортеры подловили парочку в чешском аэропорту. Телеведущая и режиссер держались непринужденно. На фото, которые стали достоянием общественности, Ксения и Константин катят тяжелую тележку в аэропорту Праги.