Скандал в Голливуде: Уилл Смит "недостаточно черный" для роли отца Серены Уильямс

Сообщения о том, что Уилл Смит рассматривается на роль отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс в биографическом фильме, вызвали гнев части публики. Многие критикуют этот выбор по той причине, что Смит недостаточно темнокожий, чтобы сыграть Ричарда Уильямса.

В ход пошел новый термин "колоризм" - разновидность расизма, при которой среди людей одной расы преимущества получает тот, у кого кожа относительно светлее.

77-летний Ричард Уильямс - легендарная фигура в мире спорта. Не имея опыта игры в теннис, он взялся тренировать своих дочерей с раннего детства и самостоятельно довел их до вершин мирового тенниса.

Внешне Ричард Уильямс выглядит крайне суровым и похож на глыбу. И да, оттенок его кожи темнее, чем у Уилла Смита.

Актер пока никак не прокомментировал споры о "колоризме" в связи с возможным назначением на эту роль.

"Колоризм" существует внутри любой расы, среди белых или азиатов в не меньшей степени, чем среди чернокожих.

Его проявления вредны тем, что люди с наиболее темным цветом кожи реже видны на кино- и телеэкранах и модных подиумах; они хуже представлены в Голливуде и Болливуде, их дискриминируют на сайтах знакомств.

Более того, "колоризм" может вызывать психологические комплексы и вести к ущебу для здоровья, если человек прибегает к опасным химических методам высветления кожи.

Выбор Уилла Смита на роль Ричарда Уильямса еще официально не подтвержден. О кастинге 50-летнего актера сообщило сетевое голливудское издание Deadline.

"Подсознательные колористы"

Отклик в соцсетях был неблагоприятным для Смита. Известный в США спортивный обозреватель Кларенс Хилл-младший сразу же намекнул на "колоризм" и написал, что Уилл Смит - плохой выбор.

Публика тут же нашла более подходящих кандидатов на роль - например, Идриса Эльбу или лауреата "Оскара" Махершалу Али.

"Я люблю Уилла Смита больше, чем кто-либо, но почему не попробовать Махершалу Али и кого-нибудь с более темной кожей - как у человека, которого они будут играть?" - пишет пользователь "Твиттера" Re Moon.

"Зачем они отбеливают папашу Уиллом Смитом? Нас постоянно подсознательно кормят колоризмом, и мы это едим", - вопрошает другой пользователь.

Впрочем, Идрис Эльба и Махершала Али - актеры чрезвычайно востребованные, и совсем не факт, что у них нашлось бы время на этот фильм, отмечают другие.

"Скандал глупый: спрос на Махершалу Али и Идриса Эльбу гораздо выше. Они целят на роль Джеймса Бонда, а не папы Серены", - написал один из пользователей "Твиттера".

Есть и другое мнение: кастинг на роль папы Уильямса - хорошая идея, ведь в итоге знаменитый чернокожий актер будет играть знаменитого чернокожего деятеля спорта. В чем проблема?

"Как будто Брэда Питта предлагают снять в роли Ричарда Уильмса в гриме blackface. Уилл Смит знаменитый чернокожий актер, исполняющий роль знаменитого чернокожего деятеля спорта. Почему "колоризм" вообще обсуждается в данном случае?" - недоумевает пользовательница "Твиттера" Малика.

(Blackface - типичный для Голливуда 20-40-х годов грим для белых актеров, карикатурно изображавший чернокожих с помощью гуталина и преувеличенно большого красного рта. Сейчас он считается оскорбительным проявлением расизма - прим. Би-би-си.)

Не первый случай

Это не первый случай голливудских споров о "колоризме". В 2016 году звезда "Стартрека" и "Аватара" Зои Салдана сыграла роль легендарной певицы и активистки движения за расовое равноправие Нины Симон.

Нина Симон прославилась как исполнительница во множестве жанров - от джаза и блюза до поп-музыки. Она скончалась в 2003 году в возрасте 70 лет.

Семья Симон публично высказывала возмущение тем, что на ее роль была выбрана женщина, чертами и цветом лица мало напоминающая Нину. Несмотря на это, они выразили любовь и уважение к Салдане как актрисе.

Экранный грим Салданы, темнокожей актрисы карибско-доминиканского происхождения, включал кудрявый парик и очень темный тон для лица.