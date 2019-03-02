В преддверии юбилейный даты DELFI Izklaide предлагает вспомнить мифы и правду об одной из самых ярких и стильных женщин не только латвийской, но и российской эстрады.
Уже ставшая легендой латвийская поп-звезда Лайма Вайкуле 31 марте отметит 65-летие. А накануне юбилея даст большой концерт в Arēnā Rīga, где к ней присоединятся танцевальная группа Freedom Ballet, Интар Бусулис, Лаурис Рейникс, Янис Стибелис и группа DaGamba.
В преддверии юбилейный даты DELFI Izklaide предлагает вспомнить мифы и правду об одной из самых ярких и стильных женщин не только латвийской, но и российской эстрады.