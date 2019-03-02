Пять мифов и правда о Лайме Вайкуле в преддверии 65-летнего юбилея

SHOWTIME!

Уже ставшая легендой латвийская поп-звезда Лайма Вайкуле 31 марте отметит 65-летие. А накануне юбилея даст большой концерт в Arēnā Rīga, где к ней присоединятся танцевальная группа Freedom Ballet, Интар Бусулис, Лаурис Рейникс, Янис Стибелис и группа DaGamba.

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