Двое мужчин обвинили Майкла Джексона в сексуальных преступлениях

Двое мужчин в интервью Би-би-си рассказали, как они, будучи детьми, "сотни раз" подвергались сексуальному надругательству со стороны Майкла Джексона.

В телепрограмме Виктории Дербишир 36-летний Уэйд Робсон рассказал, что всемирно известный поп-певец совершал над ним сексуальные действия, начиная с 7-летнего возраста, а в 14 лет попытался его изнасиловать.

Второй мужчина, 40-летний Джеймс Сейфчак, рассказал в той же программе, что Джексон совершал действия растлительного характера, когда ему было от 10 до 14 лет.

Эти же самые обвинения Робсон и Сейфчак проговаривают в документальном фильме "Покидая Неверлэнд", который был снят британским телеканалом Channel 4 и американским HBO и в конце января 2019 года был показан в США на фестивале Sundance. В Британии его покажут на будущей неделе.

Семья Джексона заявляет, что нет ни одного свидетельства, которое подтверждало бы правдивость их заявлений.

На вопрос, совершались ли эти растлительные действия над ними "сотни и сотни раз", оба мужчины ответили утвердительно.

"Каждый раз, когда я был с ним, каждый раз, когда я оставался ночевать, он подвергал меня насилию", - сказал Робсон, пояснив, что Джексон обнимал его, "трогал везде" и заставлял мальчика смотреть, как он сам совершает половой акт.

А когда ему было 14 лет, Джексон попытался его изнасиловать, рассказал Робсон.

"Именно так и надо выражать любовь..."

"Это был один из самых последних таких случаев [сексуального насилия] в наших отношениях", - сказал Робсон в телеэфире Би-би-си.

По его словам, Джексон ухаживал за ним и заставил верить, что "они любят друг друга - и именно так и надо выражать любовь".

"И после этого обязательно следовала оговорка: "Но если кто-нибудь когда-нибудь узнает, что мы тут делаем, то и ты, и я сядем в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, и все у нас будет плохо", - сказал Робсон в телепередаче.

"Всё это меня ужасало, - признался он. - Сама мысль, что меня заберут от Майкла, этого человека, который для меня был богом, который стал моим лучшим другом - я даже подумать не мог, чтобы сделать что-то такое, что приведет к нашему расставанию".

По словам Робсона, Джексон уверил его, что мальчик "был его лучшим другом и единственным в мире, с кем он когда-либо занимался сексом".

"Я думал, что я такой удивительный и неповторимый, избранный - из всех мальчиков в мире", - сказал Уэйд Робсон.

Джеймс Сейфчак рассказал в передаче, что его растление началось в 10 лет, когда Майкл Джексон научил его, как совершать половой акт.

"Затем пошли поцелуи с языком - он сказал, что это я его научил так целоваться" , - сообщил Сейфчак, добавив, что за этим последовали дальнейшие сексуальные действия.

В этом же интервью Сейфчак сказал, что Джексон совершал все эти половые акты с ним на протяжении столь долгого времени, потому что сумел втереться в доверие к его родителям.

"Это долгий процесс ухаживаний, когда Майкл внедряется в семью и становится ее частью, - рассказал он. - На это уходит какое-то время - это не происходит мгновенно".

Затем, по словам Сейфчака, "он вбивает клин между тобой и твоими родителями - и изолирует тебя от всех вообще".

"Мастер-манипулятор"

"В то же время, когда ты становишься жертвой растления, часть тебя умирает", - признался Сейфчак.

Уэйд Робсон также назвал Майкла Джексона "мастером-манипулятором", рассказав, как тот вбил клин между ним и его отцом, а также между матерью и отцом - чтобы проще было совершать растлительные действия над их сыном.

Робсон также указал на то, что часть ответственности за эти сексуальные преступления должна лечь "на всех тех людей, кто в то время на него работал, кто окружал Майкла, меня и Джеймса [Сейфчака] и отводил взгляд".

"Совершенно невинный"

Братья Майкла Джексона Тито, Марлон и Джеки, а также племянник Тадж Джексон, отвергли обвинения в том, что Майкл растлевал детей, сделанные в фильме "Покидая Неверлэнд".

По словам Таджа, поведение его дяди могло некоторым людям показаться странным, но оно было "совершенно невинным". "Его наивность оказалась для него гибельной", - сказал он.

По словам брата Майкла Марлона, "нет ни одной улики", которая бы подтверждала сделанные обвинения.

Тем временем управляющие имуществом Майкла Джексона указали в пресс-релизе, что ранее и Робсон, и Сейфчак "дали под присягой показания, что ничего подобного не происходило".

"Они не предъявили никаких независимых подтверждений и совершенно никаких доказательств в поддержку своих обвинений, что означает, что весь фильм ["Покидая Неверлэнд"] целиком держится на том, что говорят два лжесвидетеля", - говорится в заявлении.