ФОТО: Эмили Ратаковски прорекламировала купальник топлесс
Lenta.ru
01.марта 2019 16:19
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Emily Ratajkowski
Foto: Instagram
Американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram серию рекламных фотографий новой линейки купальников своего собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman.
На одном из снимков модель позирует топлесс в насыщенно-синих трусах от купальника и прикрывает грудь руками, на других — в слитных и раздельных костюмах других оттенков.
На сайте Inamorata купальники доступны в пяти вариантах расцветки и продаются по цене от 75 до 160 долларов.