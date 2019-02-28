Шакире грозит реальный тюремный срок за неуплату налогов

Популярной певице Шакире грозит тюремный срок в Испании за уклонение от уплаты налогов. Испанский суд принял к рассмотрению иск против артистки. По информации правоохранительных органов, государственная казна недосчиталась €14,5 млн.

Обвинения были представлены Шакире в Барселоне и, согласно имеющейся информации, касаются сокрытия артисткой денежных средств и информации о подоходных налогах и налогах на имущество с 2012 по 2014 год. Первое слушание назначено на 12 июня.

По сообщению правоохранительных органов провинции Барселоны, речь идет о €14,5 млн. Europa Press заявила, что прокуратура города Эсплугес-де-Льобрегат (автономное сообщество Каталония) уже подала иск, в котором фигурируют сразу шесть подобных случаев уклонения от уплаты налогов со стороны артистки.

Также предполагается, что помимо неуплаты налогов она скрывала собственные денежные средства в 14 компаниях за счет офшорных зон на Виргинских островах, Панаме и Каймановых островах.

"Единственные отношения, которые имеются у ответчика с Виргинскими островами, Каймановыми островами, Мальтой, Панамой и Люксембургом — это адреса компаний, через которые совершался отток денежных средств певицы за ее профессиональную деятельность", — сообщает налоговая служба издательству El Periodico.

С 2011 года исполнительница состоит в длительных отношениях с защитником футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. После официального объявления о своих отношениях певица совместно проживала со своим возлюбленным в Испании в течение семи лет, лишь иногда вылетая заграницу. По закону страны, человек, проживающий на ее территории более полугода, автоматически становится налоговым резидентом и должен выплачивать налоги за все доходы, в том числе полученные за рубежом. Шакира, несмотря на это, встала на учет в местную налоговую службу лишь в 2015 году.

Противоречие заключается в том, что по документам в указанный период времени артистка находилась на Багамских островах. По факту же певица пребывала в городе Эсплуга-Кальва.

Сторона обвинения утверждает, что певица находилась в стране 243 дня за 2012 год, 212 дней в 2013 году и 244 дня в 2014, что намного превышает установленные законом 183 дня и, соответственно, делает певицу резидентом государства, обязуя ее делать выплаты за все время нахождения на территории Испании. Правоохранительные органы Каталонии подозревают, что Шакира умышленно уклонялась от уплаты налогов за три полных года фактического проживания в стране.

"Зная, что она (певица) проживает в Испании на постоянной основе, — цитирует обвинение El Periódico – Шакира использовала созданный в социальных сетях аккаунт, но не изменяла в нем основную информацию, а также не часто использовала ее между 2012 и 2014 годами для сокрытия доходов от налоговой службы"

По сообщению Europa Press, прокурор Кармен Мартин Арагон заявил, что отлучение певицы заграницу по работе не прекращает ее обязательств по отношению к государству, в котором она находится и чьим налоговым резидентом является. Прокуратура также добавила, что пребывание исполнительницы за пределами страны было по профессиональным причинам и составляло крайне короткий срок за исключением ее поездки в США в течение съемок американского вокального телевизионного шоу "Голос".

Источники из ближайшего окружения певицы сообщили Europa Press, что назначение даты слушания лишь еще один шаг в данном судебном процессе и что сама процедура находится на довольно ранней стадии. Певица отрицает предъявленные обвинения.