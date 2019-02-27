"Достану доспехи, начищу звезду": Верка Сердючка пообещала спасти Украину на "Евровидении"

Исполнитель Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, в беседе с телеканалом «360» отреагировал на отказ группы Kazka представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Данилко посетовал, что конкурс, от участия в котором отказалось уже три украинских участника, вышел за рамки музыкального. «У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве!» — делится он.

Тем не менее, Данилко готов спасти ситуацию и отправиться на конкурс в Израиль. «Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — заверил он.

Андрей Данилко представлял Украину на Евровидении в 2007 году и занял второе место.