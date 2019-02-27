Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что организаторы национального отбора на "Евровидение" предложили выступить на конкурсе группе Kazka. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, в настоящее время представители группы не ответили на предложение НОТУ.
Она также добавила, что в случае отказа Kazka будет обсуждаться целесообразность ведения переговоров с другими участниками финала.
Ранее Кольцова заявила, что Украина может полностью отказаться от участия в "Евровидении".