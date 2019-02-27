В Киеве нашли замену отказавшейся от "Евровидения" Maruv Группа Kazka отказалась от участия в конкурсе

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что организаторы национального отбора на "Евровидение" предложили выступить на конкурсе группе Kazka. Об этом сообщает РИА "Новости".

По ее словам, в настоящее время представители группы не ответили на предложение НОТУ.

Она также добавила, что в случае отказа Kazka будет обсуждаться целесообразность ведения переговоров с другими участниками финала.

Ранее Кольцова заявила, что Украина может полностью отказаться от участия в "Евровидении".