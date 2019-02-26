Татьяна Буланова судится с бывшим мужем из-за алиментов

Российская певица Татьяна Буланова обратилась суд с заявлением о взыскании алиментов с бывшего мужа - футболиста Владислава Радимова.

Как сообщает StarHit, Буланова обвиняет экс-супруга в неуплате алиментов на содержание их общего несовершеннолетнего сына Никиты. По данным издания, дело принято в производство, но пока не указано, какую именно сумму задолжал Радимов.

Буданова и Радимов развелись в 2016 году, но продолжали общаться и нередко проводили время как семья - например, праздники они отмечали втроем. Ранее, как уточняет издание, певица никаких претензий к бывшему мужу не имела.

"У нас замечательные отношения. Даже кажется, что сейчас, когда мы развелись, отношения стали лучше. Если раньше какое-то недоверие было, то сейчас все совершенно спокойно: делай, что хочешь, ты свободный человек и я свободный человек. Какие-то стычки вообще перестали существовать. Даже на бытовом уровне", — приводит StarHit фрагмент одного из интервью Булановой.