Диме Билану назначили экстренную операцию

Российский певец Дима Билан получил двойной перелом ноги, пишет StarHit.

Исполнитель попал в больницу после того, как поскользнулся на льду у своего дома. Врачи назначили Билану экстренную операцию по имплантированию металлической пластины, но певец отказался менять график выступлений. "Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против", — написал он в своем Instagram.

22 числа он провел трехчасовой концерт, при этом во время шоу он танцевал. Продержаться ему помогли уколы болеутоляющего, которые ему ставил личный врач.

В настоящее время его готовят к операции. Ожидается, что он пробудет в клинике несколько недель из-за восстановительных процедур.