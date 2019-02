ФОТО: В Лос-Анджелесе вручили "Оскара". Лучший фильм - "Зеленая книга"

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Оскар".

В главной номинации — "Лучший фильм" — победу одержала картина "Зеленая книга". Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон.

Лучшей актрисой стала британка Оливия Колман за работу ленте "Фаворитка". В номинации "Лучший актер" победил Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия".

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Реджина Кинг за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить". Приз в категории "Лучший актер второго плана" взял Махершала Али за участие в картине "Зеленая книга".

Премия за лучший адаптированный сценарий досталась "Черному клановцу", за оригинальный — "Зеленой книге".

Лучшим короткометражным анимационным фильмом признан трогательный мультфильм "Бао". Лучшим полнометражным мультфильмом стал "Человек-паук: Через вселенные".

Лучшей песней признана "Shallow" из романтической драмы "Звезда родилась" С Брэдли Купером и Леди Гагой.

"Оскар" как лучший документальный фильм получил проект "Свободный подъем в одиночку".

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" "Оскар" достался ленте "Рома".

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар", учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

А вот полный список номинантов и победителей:

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

"Чёрная Пантера"

"Чёрный клановец"

"Богемская рапсодия"

"Фаворитка"

"Зелёная книга" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Рома"

"Звезда родилась"

"Власть"

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЁР

Спайк Ли - "Чёрный клановец"

Павел Павликовский - "Холодная война"

Йоргос Лантимос - "Фаворитка"

Альфонсо Куарон - "Рома" - ПОБЕДИТЕЛЬ

Адам МакКей - "Власть"

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ

Кристиан Бэйл - "Власть"

Брэдли Купер - "Звезда родилась"

Уиллем Дэфо - "Ван Гог. На пороге вечности"

Рами Малек - "Богемская рапсодия" - ПОБЕДИТЕЛЬ

Вигго Мортенсен - "Зелёная книга"

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Махершала Али - "Зелёная книга" - ПОБЕДИТЕЛЬ

Адам Драйвер - "Чёрный клановец"

Сэм Эллиотт - "Звезда родилась"

Ричард Э. Грант - "Сможете ли вы меня простить?"

Сэм Рокуэлл - "Власть"

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Ялица Апарисио - "Рома"

Гленн Клоуз - "Жена"

Оливия Колман - "Фаворитка" - ПОБЕДИТЕЛЬ

Леди Гага - "Звезда родилась"

Мелисса МакКарти - "Сможете ли вы меня простить?"

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Эми Адамс - "Власть"

Марина де Тавира - "Рома"

Реджина Кинг - "Если Бил-стрит могла бы заговорить" - ПОБЕДИТЕЛЬ

Эмма Стоун - "Фаворитка"

Рэйчел Вайс - "Фаворитка"

ЛУЧШИЙ АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ

"Баллада Бастера Скраггса"

"Чёрный клановец" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Сможете ли вы меня простить?"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Звезда родилась"

ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

"Фаворитка"

"Первая реформаторская церковь"

"Зелёная книга" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Рома"

"Власть"

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

"Суперсемейка 2"

"Остров собак"

"Мирай из будущего"

"Ральф против интернета"

"Человек-паук: Через вселенные" - ПОБЕДИТЕЛЬ

ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ

"All the Stars" - "Чёрная Пантера"

"I'll Fight" - "РБГ"

"The place where lost things go" - "Мэри Поппинс Возвращается"

"Shallow" - "Звезда родилась" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"When a Cowboy trades his spurs for Wings" - "Баллада Бастера Скраггса"

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

"Капернаум"

"Холодная война"

"Рома" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Никогда не оглядывайся"

"Магазинные воришки"

ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

"Мстители: Война Бесконечности"

"Кристофер Робин"

"Человек на Луне" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Первому игроку приготовиться"

"Хан Соло: Звёздные войны. Истории"

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА

"Холодная война"

"Фаворитка"

"Никогда не оглядывайся"

"Рома" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Звезда родилась"

ЛУЧШИЕ КОСТЮМЫ

"Баллада Бастера Скраггса"

"Чёрная Пантера" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Фаворитка"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Две королевы"

ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК

"Чёрная Пантера" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Фаворитка"

"Человек на Луне"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Рома"

ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

"Свободный подъём в одиночку" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Округ Хейл утром и вечером"

"Помня о разрыве"

"Об отцах и сыновьях"

"РБГ"

ЛУЧШИЙ МОНТАЖ

"Чёрный клановец"

"Богемская рапсодия" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Зелёная книга"

"Фаворитка"

"Власть"

ЛУЧШИЙ ГРИМ И ПРИЧЁСКИ

"На границе миров"

"Две королевы"

"Власть" - ПОБЕДИТЕЛЬ

ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ САУНДТРЕК

"Чёрный клановец"

"Чёрная Пантера" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Остров собак"

"Мэри Поппинс возвращается"

ЛУЧШИЙ ЗВУК

"Чёрная Пантера"

"Богемская рапсодия" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Человек на Луне"

"Тихое место"

"Рома"

ЛУЧШИЙ МОНТАЖ ЗВУКА

"Чёрная Пантера"

"Богемская рапсодия" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Человек на Луне"

"Рома"

"Звезда родилась"

ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

"Поведение животных"

"Бао" - ПОБЕДИТЕЛЬ

"Поздний полдень"

"Один маленький шаг"

"Выходные"

ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

"Паршивая овца"

"Последняя игра"

"Спасительная лодка"

"Ночь в саду"

"Точка. Конец предложения" - ПОБЕДИТЕЛЬ

ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ

"Задержание"

"Дикарь"

"Маргарита"

"Мать"

"Кожа" - ПОБЕДИТЕЛЬ