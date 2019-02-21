Меган Маркл снова увидят в кино

37-летняя бывшая актриса Меган Маркл вновь вернется на экраны. Зрители смогут увидеть герцогиню в фильме «Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз», как сообщает People. Увидеть картину можно будет уже в этом году.

Фильм был снят еще в 2011 году режиссером Полом Сапиано. Сюжет разворачивается вокруг молодых людей, которые отрываются на вечеринках в Лос-Анджелесе. Меган играет героиню Дану, которая также предстанет в интересных сценах. Коллегами Меган по фильму стали Адам Палли и Макс Гринфилд.

Сейчас Меган Маркл отреклась от своей профессии, хотя многие всё еще желают вновь увидеть звезду на экранах. Именно этим и воспользовались продюсеры фильма, решив вновь запустить кино 8-летней давности! Теперь то он соберет намного больше зрителей за счет популярности Маркл.

Правда, в интернете сейчас на Меган выливается много негатива. Совсем недавно Кенсингтонский дворец выразил беспокойство о травле Меган Марлк и Кейт Миддлтон в интернете. Отслеживать негативные расистские и сексистские комментарии в социальных сетях и на других платформах становится всё тяжелее, поэтому королевская семья решила применить тяжелую артиллерию. В отряды «бойцов» поступило еще несколько новобранцев, среди которых Джордж Клуни и Тесси Антони.

На конференции Hulu Джордж выразил свое беспокойство о негативе в сторону Меган. «Она на седьмом месяце беременности, а ее преследуют и поносят, как когда-то Диану, эта история повторяется. Мы видели, чем это закончилось. Я не могу передать, как все это расстраивает меня», – поделился актер.

Помимо Джорджа Клуни за герцогиню вступилась и Тесси Антони, бывшая принцесса Люксембургская. Она написала у себя в Twitter пост, посвященный герцогине. «Никто такого не заслуживает. Если не знаете чего-то, молчите. Нехорошо плохо говорить о ком-то только потому, что ты защищен анонимностью в Интернете. Будьте добрее!!! Это круто! Она этого не заслужила», — написала бывшая жена принца Люксембургского Луи.

Помимо негатива от пользователей сети, очередным ударом стала публикация личного письма от Меган ее отцом Томасом. «Если ты любишь меня, как ты это рассказываешь в прессе, пожалуйста, остановись. Позволь нам жить нашей жизнью. Пожалуйста, прекрати лгать, причинять боль, эксплуатировать мои отношения с моим мужем. Я вижу, что ты забился глубоко в эту кроличью нору и думаешь, что выхода уже нет, но задумайся – жить с чистой совестью это ценнее, чем любые деньги на свете» — пишет Маркл.