Макаревича предлагают лишить звания Народного артиста

Российский музыкант отметил, что 80 % населения Земли – идиоты. Громкое заявление Андрея Макаревича прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Очень удобная позиция. Народный артист России назвал 80% людей идиотами. И это вы скажете, тоже никак не должно повлиять на нахождение у него этого высокого звания? Давать его надо за творчество, а отбирать именно за хамство", – заявил эксперт.

Член общественного совета добавил, что к творческим людям нужно применять такие же меры воздействия, как и к чиновникам. Если госслужащий неуважительно относится к населению, то его могут уволить с поста. Когда человек искусства неодобрительно высказывается о людях, то общественность предпочитает отмалчиваться.

"Почему мы так негодуем, когда чиновники хамят населению, позитивно воспринимаем то, что их после этого увольняют, но впадаем в ступор и никак не реагируем, когда подобное себе позволяет творческий человек? Справедливо ли это? Они, что, особая каста, которой все можно? Нет! Они такие же, как все, и к ним тоже нужно применять равноценные меры воздействия!", – заключил Вадим Манукян.

Напомним, в начале этого года Андрей Макаревич стал членом общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. В недавнем интервью музыкант заявил, что "80% населения Земли – идиоты". "Надо это принять как данность", – передает его слова телеканал "360". Артист добавил, что относит себя к оставшимся 20% населения, которые обладают интеллектом.

Он также выступил против практики введения каких-либо запретов. Единственное исключение – крики на телевидении. "Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей, – цитирует певца агентство НСН.