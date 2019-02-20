Макаревич призвал смириться с тем, что 80% населения идиоты

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью изданию "Лента.ру" рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Музыкант признался, что первое заседание вселило в него надежду на изменения в стране.

Артист подчеркнул, что выступает против практики что-либо запрещать, кроме единственного запрета — "орать по телевизору". "Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность", — призвал Макаревич.

Музыкант добавил, что "себя зачислил в оставшиеся двадцать процентов" населения.

Андрей Макаревич вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года. Первое заседание состоялось в конце января.