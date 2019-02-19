Связь сына Собчак с дочерью Богомолова перестала быть тайной

Ксения Собчак и Константин Богомолов познакомили детей. Телеведущая опубликовала фотоотчет о совместной экскурсии по питерским музеям.

Двухлетний сын Ксении Собчак Платон познакомился с дочерью любовника телеведущей. 8-летняя Анна держала мальчика за руку во время экскурсии по Эрмитажу.

Фотография появилась в микроблоге светской львицы. Платон запечатлен рядом с девочкой, напоминающей со спины наследницу режиссера Константина Богомолова.

"Пришли в самый любимый и родной "Эрмитаж". Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем "Эрмитажа" обнаружили "Собчак в Эрмитаже". Платоша даже узнал букву "С", – подписала снимок Собчак.

Скандал вокруг Ксении Собчак и Максима Виторгана не утихает уже несколько месяцев. В прессе постоянно всплывают подробности страстного романа телеведущей с режиссером Богомоловым. Предполагаемый соперник уже пострадал от руки ревнивого супруга – отделался сломанным носом.

Не так давно в одном из интервью Собчак косвенно подтвердила, что рассталась с мужем Максимом Виторганом. Телеведущая дала понять, что не считает себя виновной: по ее мнению, все женщины вольны принимать любые решения в своих интересах. В то же время, подчеркнула журналистка, они с Максимом – который останется близким для нее человеком – сделают все, чтобы даже в случае развода их двухлетний сын Платон был счастлив.

Виторган публичные заявления Собчак воспринял скептически. Актер уверен, что по-настоящему близкие ему люди, в отличие от Собчак, в таких передачах не участвуют, пишет "Экспресс-газета".