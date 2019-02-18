ФОТО: Волочкова показала свадебное платье, скоро покажет жениха

Российская балерина Анастасия Волочкова готовится к свадьбе.

Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в свадебном платье. В подписи к фотографии она сообщила, что активно выбирает наряд для торжества, а скоро покажет и своего жениха.