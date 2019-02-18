Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в свадебном платье. В подписи к фотографии она сообщила, что активно выбирает наряд для торжества, а скоро покажет и своего жениха.
View this post on Instagram
Мои дорогие, как ваши дела? Активно выбираю свадебное платье ♥️ И скоро представлю вам моего жениха 😉👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #свадьба