Голодные люди. Новый скандал с "Первым каналом" – на кону репутация "Поле чудес"

naviny.by

Foto: KP.RU nuotr.

Очередной скандал ожидает главный телеканал России. Интересно, что именно "Первый канал" спровоцировал имиджевые неприятности.

В публикованном в сети ролике видно, как зрители набрасываются на съедобные подарки, которые привезли гости программы. Интересные кадры можно наблюдать с 49-й минуты.

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