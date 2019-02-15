Актера Василия Ланового не пустили на борт "Победы" из-за размера ручной клади

14 февраля сотрудники авиакомпании «Победа» не пропустили народного артиста СССР Василия Ланового на борт самолета из-за размера ручной клади. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему так произошло, сообщается на сайте ведомства

Лановой летел из Москвы в Ростов-на-Дону, где запланировал творческую встречу с горожанами в честь годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Ему отказали в регистрации на самолет.

Что еще известно:

«Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете», — говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, представители авиакомпании настаивают на своей правоте. Они обвиняют помощников Ланового в том, что те не подготовили артиста к перелету.