Уточняется, у пользователей не загружается лента, не работают сторис, а также проблемы с числом подписчиков.
Неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, США, Южной Америки и в странах Азии.
Пользователи Instagram по всему миру сообщили о сбое в работе приложения. Об этом сообщил портал Downdetector.
Уточняется, у пользователей не загружается лента, не работают сторис, а также проблемы с числом подписчиков.
Неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, США, Южной Америки и в странах Азии.